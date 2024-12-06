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Posted 6 декабря, 07:27

Published 6 декабря, 07:27

Modified 6 декабря, 07:29

Updated 6 декабря, 07:29

Тигр попал на видео в населенном пункте в Приморском крае

Дом присматривал? — огромный хищник прогулялся мимо домов среди бела дня в Приморье

6 декабря 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.

Тигр попал на видео в населенном пункте в Приморском крае

Сюжет
Животные
Когтистый хозяин тайги вальяжно прошелся по Андреевке в Приморском крае. Краснокнижного кота не беспокоило, что он наведался в село днем. Более того, зверь чувствовал себя, как дома.

Неспешную прогулку амурского тигра засняли камеры видеонаблюдения в Андреевке. Хищный кот неторопливо прошелся по населенному пункту, будто осматривая свои владения. Зверя ничуть не смущали жилые дома.

К слову, единственное, что спугнуло животное, так это автомобиль, который промчался мимо полосатого кота. Именно в этот момент грациозное создание ловкими движениями завернуло за угол.

Видео: ussur_mikh_kray.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что итальянские журналисты прибыли в Приморский край, чтобы познакомиться с местными красотами. А также снять документальный фильм о дальневосточных леопардах и амурских тиграх.

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