Дом присматривал? — огромный хищник прогулялся мимо домов среди бела дня в Приморье

Тигр попал на видео в населенном пункте в Приморском крае

Сюжет Животные

Когтистый хозяин тайги вальяжно прошелся по Андреевке в Приморском крае. Краснокнижного кота не беспокоило, что он наведался в село днем. Более того, зверь чувствовал себя, как дома.