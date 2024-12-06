Дом присматривал? — огромный хищник прогулялся мимо домов среди бела дня в Приморье

Posted 6 декабря, 07:27
Published 6 декабря, 07:27
Modified 6 декабря, 07:29
Updated 6 декабря, 07:29
Неспешную прогулку амурского тигра засняли камеры видеонаблюдения в Андреевке. Хищный кот неторопливо прошелся по населенному пункту, будто осматривая свои владения. Зверя ничуть не смущали жилые дома.
К слову, единственное, что спугнуло животное, так это автомобиль, который промчался мимо полосатого кота. Именно в этот момент грациозное создание ловкими движениями завернуло за угол.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что итальянские журналисты прибыли в Приморский край, чтобы познакомиться с местными красотами. А также снять документальный фильм о дальневосточных леопардах и амурских тиграх.