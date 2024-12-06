Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке

В то время как некоторые семьи ищут альтернативные варианты, другие, возможно, задумываются о том, как встретить праздник без традиционной елки. Сразу вспоминаются идеи из 2013-го с елками из швабр и старых журналов и наряженными фикусами. Теперь из хипстерского тренда и попытки выделиться такие «елки» стали скорее способом экономии.