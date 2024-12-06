Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке

Posted 6 декабря, 06:48
Published 6 декабря, 06:48
Modified 6 декабря, 06:50
Updated 6 декабря, 06:50
В этом году жители Владивостока удивились неожиданно высоким ценам на новогодние елки. У некоторых семей расценки вызвали недоумение и беспокойство.
В одном из торговых центров города стоимость главного атрибута праздника начинается от 16 тысяч рублей. В такую сумму обойдется самая недорогая и небольшая елка. Цены на более дорогие варианты превышают 100 тысяч.
Местные жители отмечают, что такая ситуация может сделать украшение дома к Новому году недоступным для многих.
«Это уже слишком! Мы привыкли к более разумным ценам», — делятся мнениями горожане.
В то время как некоторые семьи ищут альтернативные варианты, другие, возможно, задумываются о том, как встретить праздник без традиционной елки. Сразу вспоминаются идеи из 2013-го с елками из швабр и старых журналов и наряженными фикусами. Теперь из хипстерского тренда и попытки выделиться такие «елки» стали скорее способом экономии.
Цены на искусственные елки на популярном сайте объявлений при этом стартуют от 140 рублей. До тысячи можно присмотреть как настольную кроху до метра, так и достаточно высокую б/у елочку.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за искусственную елку в Приморье просят 80 тысяч рублей. Бесконечность, как говорится, не предел.