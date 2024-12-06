Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье — полиция начала проверку

Posted 6 декабря, 03:17
Published 6 декабря, 03:17
Modified 6 декабря, 03:19
Updated 6 декабря, 03:19
Сотрудники Госавтоинспекции Приморья начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием 11-летней девочки. Инцидент произошел на 31 км автодороги «Уссурийск-Пограничный-Госграница», когда водитель тягача Internacional проехал на запрещающий сигнал светофора сбил ребенка, переходившего дорогу.
В результате девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Водителя ранее привлекали к административной ответственности. Стаж вождения мужчины — 34 года.
В отношении него составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП возбуждено административное производство, назначены исследования.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье сбили школьницу на пешеходном переходе.