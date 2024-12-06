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Posted 6 декабря, 03:17

Published 6 декабря, 03:17

Modified 6 декабря, 03:19

Updated 6 декабря, 03:19

Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье — полиция начала проверку

Грузовик сбил ребенка на пешеходном переходе в Приморье — полиция начала проверку

6 декабря 2024, 03:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В Приморье проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетней девочки-пешехода. Ребенка сбил грузовик в одном из сел края.

Сотрудники Госавтоинспекции Приморья начали проверку после дорожно-транспортного происшествия с участием 11-летней девочки. Инцидент произошел на 31 км автодороги «Уссурийск-Пограничный-Госграница», когда водитель тягача Internacional проехал на запрещающий сигнал светофора сбил ребенка, переходившего дорогу.

В результате девочка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Водителя ранее привлекали к административной ответственности. Стаж вождения мужчины — 34 года.

Видео: prim_police.

В отношении него составили несколько протоколов за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП возбуждено административное производство, назначены исследования.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье сбили школьницу на пешеходном переходе.

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