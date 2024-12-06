Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получит особую награду «Золотой Маски»

Четвертый год успешно работает Народный театр в Артёме (первый в проекте), здесь уже поставлено четыре спектакля и каждый пользуется большой любовью у жителей города. Народные театры появились в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Черниговке и других регионах Приморского края.