Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получит особую награду «Золотой Маски»

Posted 6 декабря, 00:00
Published 6 декабря, 00:00
Modified 6 декабря, 00:02
Updated 6 декабря, 00:02
На официальном сайте премии «Золотая маска» значится: лауреатами специальной премии «За поддержку театрального искусства России» стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По традиции эту награду получат руководители регионов, которые наиболее активно способствуют осуществлению значимых культурных проектов.
Напомним, в Приморском крае при поддержке главы региона развивается проект «Народные театры Приморья» (16+), и в скором времени — 14 декабря — премьерой спектакля «Свадьбе возраст не помеха» (16+) откроется юбилейный, 10-й, Народный театр — в селе Хороль.
Четвертый год успешно работает Народный театр в Артёме (первый в проекте), здесь уже поставлено четыре спектакля и каждый пользуется большой любовью у жителей города. Народные театры появились в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Черниговке и других регионах Приморского края.
Глава Приморья также поддерживает Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (16+), который состоялся во Владивостоке в 2024 году в третий раз. Также в 2024 году в краевом центре прошёл театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» (16+).
В ноябре во Владивостоке в девятый раз прошел Международный фестиваль «Мариинский» (16+), спектакли которого посетил и глава Приморья.
— Для нас это большой праздник театрального искусства. В театре аншлаги, заполнены все зрительские места. Особенно приятно, что полюбился не только балет, но все больше привлекает зрителей оперное искусство, — отметил Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие подарки получат дети Приморья от главы региона.