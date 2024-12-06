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Posted 6 декабря, 00:00

Published 6 декабря, 00:00

Modified 6 декабря, 00:02

Updated 6 декабря, 00:02

Специальную премию «Золотой Маски» получит губернатор Приморского края

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко получит особую награду «Золотой Маски»

6 декабря 2024, 00:00
Фото: vostokmedia.com.

Специальную премию «Золотой Маски» получит губернатор Приморского края

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Премии
Подведены первые итоги российской национальной театральной премии «Золотая Маска» — названы обладатели специальной награды «За поддержку театрального искусства России». Ими стали губернаторы двух регионов России — и в том числе Олег Кожемяко, глава Приморья.

На официальном сайте премии «Золотая маска» значится: лауреатами специальной премии «За поддержку театрального искусства России» стали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По традиции эту награду получат руководители регионов, которые наиболее активно способствуют осуществлению значимых культурных проектов.

Фото: Игорь Новиков. primorsky.ru

Напомним, в Приморском крае при поддержке главы региона развивается проект «Народные театры Приморья» (16+), и в скором времени — 14 декабря — премьерой спектакля «Свадьбе возраст не помеха» (16+) откроется юбилейный, 10-й, Народный театр — в селе Хороль.

Четвертый год успешно работает Народный театр в Артёме (первый в проекте), здесь уже поставлено четыре спектакля и каждый пользуется большой любовью у жителей города. Народные театры появились в Арсеньеве, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Черниговке и других регионах Приморского края.

Глава Приморья также поддерживает Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (16+), который состоялся во Владивостоке в 2024 году в третий раз. Также в 2024 году в краевом центре прошёл театральный фестиваль «Место силы — Владивосток» (16+).

В ноябре во Владивостоке в девятый раз прошел Международный фестиваль «Мариинский» (16+), спектакли которого посетил и глава Приморья.

— Для нас это большой праздник театрального искусства. В театре аншлаги, заполнены все зрительские места. Особенно приятно, что полюбился не только балет, но все больше привлекает зрителей оперное искусство, — отметил Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, какие подарки получат дети Приморья от главы региона.

Кожемяко рассказал о новогодних подарках для приморских детей
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#Новости#Общество#Культура#Владивосток#Олег Кожемяко#Премии#Приморский край
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