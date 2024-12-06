Иностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из Приморья

Posted 6 декабря, 04:47
Published 6 декабря, 04:47
Modified 6 декабря, 04:49
Updated 6 декабря, 04:49
Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Китая, обвиняемой в контрабанде трепанга.
Заместителем прокурора утвержден обвинительный акт по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, касающейся контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.
По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в Китай дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей. В ходе обыска у нее дома обнаружили аналогичную продукцию и кустарные приспособления для сушки морепродукта.
Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о попытке контрабанды в КНДР из Приморья.