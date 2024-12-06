Иностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из Приморья

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в Китай дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей. В ходе обыска у нее дома обнаружили аналогичную продукцию и кустарные приспособления для сушки морепродукта.