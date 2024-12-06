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Posted 6 декабря, 04:47

Published 6 декабря, 04:47

Modified 6 декабря, 04:49

Updated 6 декабря, 04:49

Иностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из Приморья

Иностранка организовала контрабанду трепанга на 1 млн из Приморья

6 декабря 2024, 04:47
Фото: dvtransproc.
Сюжет
Уголовное дело
В отношении гражданки Китая, живущей в Приморье, возбудили уголовное дело.

Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Китая, обвиняемой в контрабанде трепанга.

Заместителем прокурора утвержден обвинительный акт по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, касающейся контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.

По версии следствия, с апреля по июнь 2022 года женщина незаконно переправила в международных почтовых отправлениях в Китай дальневосточного трепанга в варено-сушеном виде на сумму свыше 1 миллиона рублей. В ходе обыска у нее дома обнаружили аналогичную продукцию и кустарные приспособления для сушки морепродукта.

Уголовное дело передано в Находкинский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о попытке контрабанды в КНДР из Приморья.

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