vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 11:01

Published 6 декабря, 11:01

Modified 6 декабря, 11:01

Updated 6 декабря, 11:01

Картина дня в Приморье: аномалия в Амурском заливе, елка за 100к и поезд Деда Мороза

Картина дня в Приморье: аномалия в Амурском заливе, елка за 100к и поезд Деда Мороза

6 декабря 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

Аномалия в Амурском заливе

В Приморье Амурский залив не замерз в декабре, что очень удивило местных жителей.

Очередная аномалия? Вода не замерзает, несмотря на мороз в Приморье — видео
Узнать подробнее

Елка за 100к

Жители Приморья обсуждают цены на новогодние елки. Искусственные ели в одном из крупных торговых центров продают по цене от 16 до 110 тысяч рублей. Не исключено, что есть варианты и дороже. Можно ли купить елку и не разориться?

Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке
Узнать подробнее

Поезд Деда Мороза

Главный волшебник страны приехал во Владивосток поздравить детей из Приморского края.

Новый год наступает во Владивостоке — поезд Деда Мороза прибыл в город — видео
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика