Картина дня в Приморье: аномалия в Амурском заливе, елка за 100к и поезд Деда Мороза

Posted 6 декабря, 11:01
Published 6 декабря, 11:01
Modified 6 декабря, 11:01
Updated 6 декабря, 11:01
Аномалия в Амурском заливе
В Приморье Амурский залив не замерз в декабре, что очень удивило местных жителей.
Елка за 100к
Жители Приморья обсуждают цены на новогодние елки. Искусственные ели в одном из крупных торговых центров продают по цене от 16 до 110 тысяч рублей. Не исключено, что есть варианты и дороже. Можно ли купить елку и не разориться?
Поезд Деда Мороза
Главный волшебник страны приехал во Владивосток поздравить детей из Приморского края.