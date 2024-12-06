Картина маслом: снег украсил крыши домов в Приморье — где выпали осадки?

Posted 6 декабря, 06:31
Published 6 декабря, 06:31
Modified 6 декабря, 06:33
Updated 6 декабря, 06:33
Во Владивостоке вновь выпал долгожданный снег. К слову, минувшая ночь стала снежной для многих районов региона.
В Спасском районе пушистые снежинки заметно увеличили слой белого полотна на земле. Также к обеду в муниципалитете разгулялся ветерок, отмечают местные жители.
Стоит отметить, снежная погода обрадовала жителей Лесозаводска тоже. Однако совсем недолго.
«Снегопад длился минут десять с утра. Потом прекратился», — подметила женщина.
А в Арсеньеве сугробы не увеличились вовсе. К слову, в начале недели город знатно засыпало.
«У нас только старый снег. Нового не „подвозили“», — пошутил приморец.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда жителям региона стоит ожидать очередную порцию осадков. Уже на следующей неделе край ощутит и суровые морозы, и снежное настроение, и необычайное декабрьское тепло.