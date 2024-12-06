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Posted 6 декабря, 06:31

Published 6 декабря, 06:31

Modified 6 декабря, 06:33

Updated 6 декабря, 06:33

Снегопад прошел в разных уголках Приморского края

Картина маслом: снег украсил крыши домов в Приморье — где выпали осадки?

6 декабря 2024, 06:31
Фото: vostokmedia.com.

Снегопад прошел в разных уголках Приморского края

Сюжет
Погода
Приморский край снова ощутил влияние зимы. На сей раз «перепало» даже дальневосточной столице. Много ли снега выпало в регионе? — узнаете в материале.

Во Владивостоке вновь выпал долгожданный снег. К слову, минувшая ночь стала снежной для многих районов региона.

Небо порадовало любителей зимы: снег пошел во Владивостоке — видео
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В Спасском районе пушистые снежинки заметно увеличили слой белого полотна на земле. Также к обеду в муниципалитете разгулялся ветерок, отмечают местные жители.

Фото: vostokmedia.com

Стоит отметить, снежная погода обрадовала жителей Лесозаводска тоже. Однако совсем недолго.

«Снегопад длился минут десять с утра. Потом прекратился», — подметила женщина.

А в Арсеньеве сугробы не увеличились вовсе. К слову, в начале недели город знатно засыпало.

«У нас только старый снег. Нового не „подвозили“», — пошутил приморец.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, когда жителям региона стоит ожидать очередную порцию осадков. Уже на следующей неделе край ощутит и суровые морозы, и снежное настроение, и необычайное декабрьское тепло.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Арсеньев#Снег#Приморский край#Лесозаводск#Спасский район
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