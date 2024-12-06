Константин Шестаков: 19 пришкольных территорий преобразились во Владивостоке

Лицей № 3 на улице Главной стал ярким примером позитивных изменений. Здесь с нуля построили хоккейную коробку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Для любителей воркаута оборудовали специальную зону. Эти работы почти завершились. К тому же, в этом году капитально отремонтировали учебный корпус и столовую лицея.