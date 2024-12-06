Константин Шестаков: 19 пришкольных территорий преобразились во Владивостоке

Posted 6 декабря, 08:46
Published 6 декабря, 08:46
Modified 6 декабря, 08:46
Updated 6 декабря, 08:46
Лицей № 3 на улице Главной стал ярким примером позитивных изменений. Здесь с нуля построили хоккейную коробку, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Для любителей воркаута оборудовали специальную зону. Эти работы почти завершились. К тому же, в этом году капитально отремонтировали учебный корпус и столовую лицея.
В школе № 44 учащиеся теперь могут заниматься на свежем воздухе благодаря новым уличным тренажёрам. Обустроено пространство с турниками, шведской стенкой, брусьями и другими необходимыми элементами. Безопасность обеспечивают прорезиненное покрытие площадки.
Школа № 12 также не осталась без внимания. Здесь оборудовали хоккейную коробку и спортивную зону. Завершающий этап — отсыпка площадки специальным покрытием — идет полным ходом.
Константин Шестаков отметил:
«Новые спортивные зоны делают школьные уроки физкультуры более увлекательными и вносят разнообразие в досуг ребят».
Эти преобразования — шаг к улучшению условий для учебы и отдыха школьников Владивостока. Ожидается, что такие инициативы помогут формировать у детей привычку к здоровому образу жизни.