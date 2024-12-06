На радость автомобилистам: обновление важной улицы завершается во Владивостоке

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке обновляют не только дороги, но и другие важные городские объекты. Таким образом, строители реконструируют подпорную стену на Спиридонова. До конца года работы планируют закончить, о чем поведали в мэрии краевой столицы.