vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 06:21

Published 6 декабря, 06:21

Modified 6 декабря, 06:23

Updated 6 декабря, 06:23

На радость автомобилистам: обновление важной улицы завершается во Владивостоке

На радость автомобилистам: обновление важной улицы завершается во Владивостоке

6 декабря 2024, 06:21
Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru.
Сюжет
Строительство
Ремонт дорог не утихает во Владивостоке по сей день. Строители активно обновляют улицы муниципалитета. К слову, совсем скоро закончатся работы на важных авторазвязках в центре города.

Еще один объект преобразят в дальневосточной столице в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации. На Аксаковской уже красуется новое асфальтовое покрытие. Более того, в ближайшее время здесь завершится финальная стадия капитальных работ.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

Так, перекресток Аксаковская — Державина — Гоголя уже оснастили переходно-скоростными полосами и пешеходными зонами. На сегодняшний день профильная компания-подрядчик заканчивает благоустройство участка.

Стоит отметить, строители отремонтировали 167 метров автомобильной дороги, — от улицы Аксаковской от дома №3 до пересечения с Гоголя. Также рабочие обновили участок на Державина, — от пересечения с Гоголя до дома №19 на Державина. Его общая протяженность составила 178 метров.

Фото: Анастасия Котлярова. vlc.ru

К слову, еще 275 метров преобразили в районе Фуникулера, — подрядчик провел капитальные работы на Аксаковской до кольца и частично на Гоголя.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке обновляют не только дороги, но и другие важные городские объекты. Таким образом, строители реконструируют подпорную стену на Спиридонова. До конца года работы планируют закончить, о чем поведали в мэрии краевой столицы.

Подпорную стену на улице Спиридонова активно реконструируют во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Возрождение ливневок: Владивосток восстанавливается после удара циклонаЕщё одна подпорная стена сооружается во Владивостоке — впереди благоустройствоВсем по домам: рабочий день сократили из-за снегопада во Владивостоке
#Новости#Общество#Строительство#Ремонт#Владивосток#Ремонт дорог#Капитальный ремонт#Дороги#Благоустройство#Реконструкция#Приморский край#Наш Город#Автомобильная дорога#Подрядчик#Перекресток#Подпорная стена
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика