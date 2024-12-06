На радость автомобилистам: обновление важной улицы завершается во Владивостоке

Posted 6 декабря, 06:21
Published 6 декабря, 06:21
Modified 6 декабря, 06:23
Updated 6 декабря, 06:23
Еще один объект преобразят в дальневосточной столице в 2024 году, сообщает пресс-служба городской администрации. На Аксаковской уже красуется новое асфальтовое покрытие. Более того, в ближайшее время здесь завершится финальная стадия капитальных работ.
Так, перекресток Аксаковская — Державина — Гоголя уже оснастили переходно-скоростными полосами и пешеходными зонами. На сегодняшний день профильная компания-подрядчик заканчивает благоустройство участка.
Стоит отметить, строители отремонтировали 167 метров автомобильной дороги, — от улицы Аксаковской от дома №3 до пересечения с Гоголя. Также рабочие обновили участок на Державина, — от пересечения с Гоголя до дома №19 на Державина. Его общая протяженность составила 178 метров.
К слову, еще 275 метров преобразили в районе Фуникулера, — подрядчик провел капитальные работы на Аксаковской до кольца и частично на Гоголя.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке обновляют не только дороги, но и другие важные городские объекты. Таким образом, строители реконструируют подпорную стену на Спиридонова. До конца года работы планируют закончить, о чем поведали в мэрии краевой столицы.