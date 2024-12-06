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Posted 6 декабря, 07:30

Published 6 декабря, 07:30

Modified 6 декабря, 07:32

Updated 6 декабря, 07:32

Поезд Деда Мороза во Владивостоке

Новый год наступает во Владивостоке — поезд Деда Мороза прибыл в город — видео

6 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI. Поезд Деда Мороза во Владивостоке

Поезд Деда Мороза прибыл во Владивосток

Сюжет
Дети
Главный волшебник страны приехал во Владивосток поздравить детей из Приморского края.

Во Владивосток прибыл поезд Деда Мороза. Главный волшебник страны совершил свой долгожданный визит на железнодорожный вокзал сегодня в 15:35 и будет радовать горожан до 21:35.

На встречу с Дедом Морозом пришло множество родителей с детьми, жаждущих увидеть волшебника и погрузиться в атмосферу праздника.

В программе мероприятия запланированы различные развлечения и сюрпризы для маленьких гостей.

Этот визит стал частью масштабного новогоднего путешествия Деда Мороза по России. Сегодня поезд уже побывал в Уссурийске.

Праздник уже здесь: поезд Деда Мороза прибыл в Приморский край — фото, видео
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Во Владивостоке все желающие смогут насладиться волшебством и получить подарки от любимого героя до 21:35.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что команда из Приморья катала Деда Мороза по Сахалину.

Главного Дедушку страны катала на паровозе бригада из Приморского края
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