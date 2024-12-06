Новый год наступает во Владивостоке — поезд Деда Мороза прибыл в город — видео

Posted 6 декабря, 07:30
Published 6 декабря, 07:30
Modified 6 декабря, 07:32
Updated 6 декабря, 07:32
Во Владивосток прибыл поезд Деда Мороза. Главный волшебник страны совершил свой долгожданный визит на железнодорожный вокзал сегодня в 15:35 и будет радовать горожан до 21:35.
На встречу с Дедом Морозом пришло множество родителей с детьми, жаждущих увидеть волшебника и погрузиться в атмосферу праздника.
В программе мероприятия запланированы различные развлечения и сюрпризы для маленьких гостей.
Этот визит стал частью масштабного новогоднего путешествия Деда Мороза по России. Сегодня поезд уже побывал в Уссурийске.
Во Владивостоке все желающие смогут насладиться волшебством и получить подарки от любимого героя до 21:35.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что команда из Приморья катала Деда Мороза по Сахалину.