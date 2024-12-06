Очередная аномалия? Вода не замерзает, несмотря на мороз в Приморье — видео

Posted 6 декабря, 03:28
Published 6 декабря, 03:28
Modified 6 декабря, 03:30
Updated 6 декабря, 03:30
В Приморье, возможно, наблюдается очередная аномалия: Амурский залив не замерз в декабре, несмотря на мороз на улице. Это довольно сильно удивило местных жителей.
Температура воздуха в окрестностях Владивостока составляет около -3°C. Соленая морская вода обычно замерзает при температуре около -2°C. Старожилы отмечают, что такая теплая зима — редкость для региона.
Метеорологи могли бы связать это явление с изменениями климата и аномальными погодными условиями. Простые приморцы вспоминают, что в прошлом году залив покрылся льдом уже в начале зимы, в этом сезоне все изменилось.
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