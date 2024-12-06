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Posted 6 декабря, 01:53

Published 6 декабря, 01:53

Modified 6 декабря, 05:09

Updated 6 декабря, 05:09

Мэр Владивостока провел неформальную встречу со студентами из Москвы

Открытый микрофон: Константин Шестаков пообщался с молодежью из Москвы

6 декабря 2024, 01:53
Фото: Инесса Иминова. vlc.ru.

Мэр Владивостока провел неформальную встречу со студентами из Москвы

Сюжет
Социально-экономическое развитие
Во Владивостоке прошла встреча главы города со столичной молодежью. Константин Шестаков поговорил со студентами из «Сколково» в формате открытого микрофона.

Мэр краевой столицы Константин Шестаков встретился со студентами Московской школы управления «Сколково» на территории Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева, сообщает пресс-служба городской администрации.

5 декабря глава Владивостока пообщался с молодежью, которая посетила приморскую столицу в рамках проекта госкорпорации ВЭБ.РФ. Участники встречи в неформальной обстановке обсудили те направления, который актуальны для муниципалитета на сегодняшний день. Ребята выразили неподдельный интерес к социально-экономическому развитию города.

Фото: Инесса Иминова. vlc.ru
«Во Владивостоке одна из самых развитых экономик в стране. Её основой являются логистика и торговля. Мы стараемся поддерживать дружеские отношения с другими муниципалитетами, а также работать над тем, чтобы улучшить качество жизни владивостокцев и привлечь в город новые инвестиции», — рассказал Константин Шестаков.

Также глава Владивостока подчеркнул значимость реализации мастер-плана. Ведь именно благодаря ему в городе успешно осуществляется строительство дорог, преображается инфраструктура города. В ходе беседы затронули вопросы привлечения кадров из других регионов страны. К слову, для данной категории граждан созданы благоприятные условия, — предоставление арендного жилья и выплаты молодым педагогам.

Фото: Инесса Иминова. vlc.ru

Отдельное внимание было уделено благоустройству муниципалитета. Константин Шестаков подчеркнул, что краевая столица шесть раз попадала в рейтинг лучших всероссийских практик благоустройства по версии Министерства строительства РФ.

Стоит отметить, что с 5 по 7 декабря во Владивостоке организована бизнес-миссия для студентов Московской школы управления «Сколково». Мероприятие организовано по распоряжению председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

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