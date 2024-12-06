Полиция Приморья проверяет Telegram-канал с оскорбительным контентом о подростках

Posted 6 декабря, 10:09
Published 6 декабря, 10:09
Modified 6 декабря, 10:09
Updated 6 декабря, 10:09
Пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что во время мониторинга социальных сетей сотрудники обнаружили аккаунт, где размещались порочащие фотографии и данные о подростках.
«Сейчас мы работаем над установлением личностей людей, которые стоят за этим каналом», — отметили в полиции.
Проверка продолжается, и правоохранители призывают граждан быть внимательными к подобным случаям и сообщать о них в органы.