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Posted 6 декабря, 10:09

Published 6 декабря, 10:09

Modified 6 декабря, 10:09

Updated 6 декабря, 10:09

Полиция Приморья проверяет Telegram-канал с оскорбительным контентом о подростках

Полиция Приморья проверяет Telegram-канал с оскорбительным контентом о подростках

6 декабря 2024, 10:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Полиция
В Приморском крае полиция начала проверку Telegram-канала, который публикует оскорбительную информацию о несовершеннолетних

Пресс-служба УМВД России по региону сообщила, что во время мониторинга социальных сетей сотрудники обнаружили аккаунт, где размещались порочащие фотографии и данные о подростках.

«Сейчас мы работаем над установлением личностей людей, которые стоят за этим каналом», — отметили в полиции.

Проверка продолжается, и правоохранители призывают граждан быть внимательными к подобным случаям и сообщать о них в органы.

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