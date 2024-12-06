Праздник уже здесь: поезд Деда Мороза прибыл в Приморский край — фото, видео

Posted 6 декабря, 02:22
Published 6 декабря, 02:22
Modified 6 декабря, 02:24
Updated 6 декабря, 02:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Приморье и уже встречает детей и взрослых.
До Нового года осталось всего 26 дней, но в Уссурийске уже царит праздничная атмосфера. Главный волшебник, Дед Мороз, прибыл на железнодорожный вокзал города на сказочном поезде рано утром 6 декабря.
Дед Мороз поприветствовал детей, собрав их письма с пожеланиями в большой сундук. Для тех, кто не успел на встречу с ним, есть видео с мероприятия.
После Уссурийска поезд отправится во Владивосток. В Находке Дедушка Мороз в этом году останавливаться не будет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Деда Мороза по Сахалину возила команда из Приморского края.