vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 02:22

Published 6 декабря, 02:22

Modified 6 декабря, 02:24

Updated 6 декабря, 02:24

Дед Мороз приехал в Приморский край

Праздник уже здесь: поезд Деда Мороза прибыл в Приморский край — фото, видео

6 декабря 2024, 02:22
Фото: Kommunar_Ussuriisk.

Дед Мороз приехал в Приморский край

Сюжет
Дети
Дедушка Мороз уже поздравляет детей из Приморья с наступающим Новым годом. 6 декабря он приехал в Уссурийск, уже скоро отправится во Владивосток.

Поезд Деда Мороза прибыл в Приморье и уже встречает детей и взрослых.

Видео: Kommunar_Ussuriisk.

До Нового года осталось всего 26 дней, но в Уссурийске уже царит праздничная атмосфера. Главный волшебник, Дед Мороз, прибыл на железнодорожный вокзал города на сказочном поезде рано утром 6 декабря.

Видео: Kommunar_Ussuriisk.

Дед Мороз поприветствовал детей, собрав их письма с пожеланиями в большой сундук. Для тех, кто не успел на встречу с ним, есть видео с мероприятия.

После Уссурийска поезд отправится во Владивосток. В Находке Дедушка Мороз в этом году останавливаться не будет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Деда Мороза по Сахалину возила команда из Приморского края.

Главного Дедушку страны катала на паровозе бригада из Приморского края
Узнать подробнее
Читайте также:
Экскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видеоГотовимся: мороз до –27°С и снег накроют многие районы ПриморьяТает и замерзает вновь: сложная обстановка на дорогах наблюдается в Приморье — видео
#Общество#Видео#Дети#Владивосток#Новый год#Уссурийск#Праздник#Дед Мороз#Приморский край#Поздравление#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика