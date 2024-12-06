Предпринимателям Хабаровского края рассказали об особенностях выхода на рынок КНР

Posted 6 декабря, 02:02
Published 6 декабря, 02:02
Modified 13 декабря, 06:08
Updated 13 декабря, 06:08
Эксперты по работе с китайским рынком рассказали участникам о торговых взаимоотношениях Хабаровского края с Китаем и практическом опыте выхода на рынок Поднебесной.
— С китайцами надо общаться с учетом их культурной специфики — видеть в лице своего партнера друга. Это очень важный момент, который поможет при работе с зарубежными коллегами, обсуждении условий сотрудничества, — отметил директор по внешнеэкономической деятельности Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой промышленности Игорь Мажаров.
По мнению директора Российского торгового дома в Китае Антона Калинина, при выходе на китайский рынок главное — не затягивать с оформлением разрешительных документов для экспорта, заранее зарегистрироваться в необходимых системах, так как этот процесс достаточно длительный. Он также отметил, что Китай — это огромный рынок, в котором для каждого найдется свой клиент, но к этому рынку нужно быть готовым.
— Наша компания занимается производством мороженного, мы первые в России, кто экспортировал мороженое в Китай в 2012 году и активно по сей день работаем в этом направлении. Мы заметили, что за время пандемии очень сильно поменялся менталитет китайцев, стало меньше индивидуализма, они готовы действовать коллективно и оценивать «плюсы» и «минусы». Мероприятие, безусловно, было полезным, погрузились в очень актуальные темы про культурные особенности, межударные платежи, торговый дом в Китае, поддержку предпринимателей, — рассказал основатель компании по производству мороженого «Зайца» Илья Амирханов.
Участникам мастер-класса также напомнили об услугах и мерах поддержки краевого экспортного центра. Центр помогает найти партнеров за рубежом, организовывает международные бизнес-миссии и участие в зарубежных выставках, софинансирует расходы на сертификацию и транспортировку продукции. За 2024 год поддержкой Центра воспользовались 320 компаний края.
— Сегодня на практических примерах мы постарались осветить для бизнеса ключевые аспекты, на которые следует обращать внимание при экспорте в Китай и его планировании. Мы обсудили возможные «подводные камни», меры государственной поддержки, особенности валютных операций, а также влияние китайской культуры на ведение бизнеса с этой страной, – подвела итоги директор АНО «Центр поддержки экспорта Хабаровского края» Анна Тимячева.
Ознакомиться с условиями получения услуг регионального экспортного Центра можно на его сайте, а также, обратившись по адресу: ул. Истомина 51а, каб. 705 либо по телефонам: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22.