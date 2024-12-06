Предпринимателям Хабаровского края рассказали об особенностях выхода на рынок КНР

По мнению директора Российского торгового дома в Китае Антона Калинина, при выходе на китайский рынок главное — не затягивать с оформлением разрешительных документов для экспорта, заранее зарегистрироваться в необходимых системах, так как этот процесс достаточно длительный. Он также отметил, что Китай — это огромный рынок, в котором для каждого найдется свой клиент, но к этому рынку нужно быть готовым.