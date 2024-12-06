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Posted 6 декабря, 07:55

Published 6 декабря, 07:55

Modified 6 декабря, 07:57

Updated 6 декабря, 07:57

Затор на пути к Русскому острову образовался в Приморье

Пятничные страдания: пробка сковала дорогу к Русскому острову во Владивостоке — видео

6 декабря 2024, 07:55
Фото: vostokmedia.com.

Затор на пути к Русскому острову образовался в Приморье

Сюжет
Полиция
Конец рабочей недели традиционно сопровождается столпотворением на дорогах Владивостока. Кто же на сей раз повлиял на осложнение ситуации в городе?

В дальневосточной столице собралась серьезная пробка на Катерной, сообщили редакции «Восток-Медиа» очевидцы. Столпотворение всерьез взволновало автомобилистов к концу дня.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, предположительная причина затора появилась на просторах интернета. Вероятно, на дорожный трафик повлияло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля со стороны Патрокла к Русскому острову. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.

Видео: dps_vlad.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП в районе Столетия парализовало движение. Инцидент около стадиона «Строитель» серьезно повлиял на обстановку на дорогах Владивостока.

Пробка на весь город: многокилометровый затор парализовал улицу во Владивостоке
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