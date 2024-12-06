Пятничные страдания: пробка сковала дорогу к Русскому острову во Владивостоке — видео

Posted 6 декабря, 07:55
Published 6 декабря, 07:55
Modified 6 декабря, 07:57
Updated 6 декабря, 07:57
В дальневосточной столице собралась серьезная пробка на Катерной, сообщили редакции «Восток-Медиа» очевидцы. Столпотворение всерьез взволновало автомобилистов к концу дня.
К слову, предположительная причина затора появилась на просторах интернета. Вероятно, на дорожный трафик повлияло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля со стороны Патрокла к Русскому острову. На месте происшествия уже работают сотрудники полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП в районе Столетия парализовало движение. Инцидент около стадиона «Строитель» серьезно повлиял на обстановку на дорогах Владивостока.