Уснул за рулем и перевернулся на крышу: жесткая авария случилась в Приморье — видео

Posted 6 декабря, 04:35
Published 6 декабря, 04:35
Modified 6 декабря, 04:37
Updated 6 декабря, 04:37
Во Владивостоке на Ильичева произошло ДТП, в результате которого водитель перевернул свой автомобиль на крышу. Как стало известно, рулевой китайского автомобиля Geely уснул за рулем, что и привело к аварии.
Geely оказался на крыше посреди дороги. О состоянии водителя не сообщают. Автомобиль получил механические повреждения.
Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Видео с места очевидцы поделились в сети.