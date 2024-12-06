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Posted 6 декабря, 04:35

Published 6 декабря, 04:35

Modified 6 декабря, 04:37

Updated 6 декабря, 04:37

Китайский кроссовер опрокинулся на крышу во Владивостоке

Уснул за рулем и перевернулся на крышу: жесткая авария случилась в Приморье — видео

6 декабря 2024, 04:35
Фото: 1MI.

Китайский кроссовер опрокинулся на крышу во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Автомобиль Geely перевернулся на одной из улиц Владивостока. Очевидцы были в ужасе.

Во Владивостоке на Ильичева произошло ДТП, в результате которого водитель перевернул свой автомобиль на крышу. Как стало известно, рулевой китайского автомобиля Geely уснул за рулем, что и привело к аварии.

Geely оказался на крыше посреди дороги. О состоянии водителя не сообщают. Автомобиль получил механические повреждения.

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Видео с места очевидцы поделились в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало о еще одной аварии с перевертышем во Владивостоке.

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