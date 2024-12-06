В Хабаровском крае в 2025 году по новому нацпроекту обновят 22 моста

Posted 5 декабря, 23:47
Published 5 декабря, 23:47
Modified 13 декабря, 05:50
Updated 13 декабря, 05:50
— География работ следующего года очень разносторонняя. Ремонт искусственных сооружений выполнят в 8 муниципальных образованиях края — в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах, районе имени Лазо и в Охотском округе. Местоположение мостов возможно посмотреть в Атласе проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанном по поручению Губернатора края Дмитрия Демешина, — отметили в региональном минтрансе.
В Аяно-Майском районе на автодороге «Аян-Нелькан» отремонтируют мосты через ручьи на 115 км и на 182,4 км, а также мост через реку Верхний Доннах на 227,9 км.
На 487,2 км автомагистрали «Комсомольск-на-Амуре-Чегдомын» в Верхнебуреинском районе отремонтируют железнодорожный путепровод на выезде из п. Ургал. 5 сооружений этой же дороги обновят в Солнечном районе — мосты через р. Горин, Хальваси, Холуни и Хурмули, железнодорожный путепровод на 56,8 км.
В Комсомольском районе обновят мосты через реки Аксян, Туганина и Ягодная автомобильной дороги «Селихино-Николаевск-на-Амуре». В Ульчском районе отремонтируют мост через реку Малый Курпунини.
В Хабаровском районе отремонтируют переходы на подъездных автомагистралях к селу Галкино и селу Малышево. Вблизи села Кутузовка района имени Лазо отремонтируют мост к Центру реабилитации диких животных Утес».
На подъездной дороге к аэропорту в Охотском округе отремонтируют мосты через реки Гадерная и Кухтуй.
Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершается в этом году, а все дорожные мероприятия продолжатся в новом нацпроекте.