vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 23:47

Published 5 декабря, 23:47

Modified 13 декабря, 05:50

Updated 13 декабря, 05:50

В Хабаровском крае в 2025 году по новому нацпроекту обновят 22 моста

В Хабаровском крае в 2025 году по новому нацпроекту обновят 22 моста

5 декабря 2024, 23:47
Фото: Правительство Хабаровского края.
В 2025 году в Хабаровском крае продолжится обновление мостовых переходов на региональных автомагистралях. По новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 22 моста общей протяженностью свыше 1 тысячи погонных метров.
— География работ следующего года очень разносторонняя. Ремонт искусственных сооружений выполнят в 8 муниципальных образованиях края — в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах, районе имени Лазо и в Охотском округе. Местоположение мостов возможно посмотреть в Атласе проблемных объектов края («Атлас 27»), разработанном по поручению Губернатора края Дмитрия Демешина, — отметили в региональном минтрансе.

В Аяно-Майском районе на автодороге «Аян-Нелькан» отремонтируют мосты через ручьи на 115 км и на 182,4 км, а также мост через реку Верхний Доннах на 227,9 км.

На 487,2 км автомагистрали «Комсомольск-на-Амуре-Чегдомын» в Верхнебуреинском районе отремонтируют железнодорожный путепровод на выезде из п. Ургал. 5 сооружений этой же дороги обновят в Солнечном районе — мосты через р. Горин, Хальваси, Холуни и Хурмули, железнодорожный путепровод на 56,8 км.

В Комсомольском районе обновят мосты через реки Аксян, Туганина и Ягодная автомобильной дороги «Селихино-Николаевск-на-Амуре». В Ульчском районе отремонтируют мост через реку Малый Курпунини.

В Хабаровском районе отремонтируют переходы на подъездных автомагистралях к селу Галкино и селу Малышево. Вблизи села Кутузовка района имени Лазо отремонтируют мост к Центру реабилитации диких животных Утес».

На подъездной дороге к аэропорту в Охотском округе отремонтируют мосты через реки Гадерная и Кухтуй.

Напомним, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» завершается в этом году, а все дорожные мероприятия продолжатся в новом нацпроекте.

#Хабаровский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика