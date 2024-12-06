В Сахалинской области бьёт рекорды программа детского социального туризма

Posted 6 декабря, 08:35
Published 6 декабря, 08:35
Modified 6 декабря, 08:37
Updated 6 декабря, 08:37
В министерства туризма Сахалинской области отметили: 44 тысячи — это ещё не предел. 2024 год не завершился, до конца года состоятся новые экскурсии и поездки, которыми будут охвачены школьники из разных районов области.
Островной регион активно развивает детский туризм, главная цель — сформировать у юных сахалинцев интерес к путешествиям, культурному и патриотическому воспитанию, помочь определиться с будущей профессией.
Социальная направленность программ детского туризма даёт возможность школьникам и достопримечательности региона увидеть и многое о них узнать, и погрузиться в захватывающую, интереснейшую историю Сахалина и Курил. Поездки по островному региону для ребят совмещают с посещением местных предприятий, рассказом о том, какие профессии востребованы в регионе.
— Ежегодно мы ставим перед собой цель — увеличь количество юных участников программы. Сейчас их уже свыше 44 тысяч. А сезон 2024 года еще продолжается. Для нас за цифрами стоят счастливые лица школьник, побывавших в Южно-Сахалинске и испытавших яркие эмоции от поездки. Также ежегодное увеличение числа участников — показатель слаженности работы нашей команды: а это и другие ведомства, предприятия региона, включающиеся в проект. И, конечно, наши туроператоры, которые с особым вниманием относятся с юным подопечным. Мы работаем одной большой региональной командой, чтобы наши сахалинские дети получили интересный праздник и новые знания, — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Младшие школьники чаще становятся участниками поездок ознакомительно-развлекательного формата (например, посещение оленьей фермы Rose Agro, мастер-классов, детских центров). Старшеклассникам предлагается формат познавательно-профориентационный: это экскурсии на различные предприятия, знакомство с работой экстренных служб. Например, старшие ребята из разных регионов Сахалинской области побывали в гостях у батальона ППС, посетили офис Службы спасения «Система-112», были на водородном полигоне, в компании «Тезона», кинологическом центре, и многих других интересных местах. Юные сахалинцы увидели, какие профессии востребованы в регионе, сформировала понимание того, как они — когда подрастут и будут определяться, кем быть — смогут выбрать ту область деятельности, которая формирует будущее экономики острова.
Для детей из наиболее отдалённых районов разработан специальный формат, включающие размещение в гостиницах, экскурсии и мастер-классы.
Программа детского социального туризма продолжит работу в регионе и в 2025 году. На этот раз в центре внимание будет патриотическая составляющая, ведь это год 80-летия Великой Победы. В планах организаторов — познакомить ребят с военными реконструкциями, погрузить их в историю Великой Отечественной войны.
Региональная программа детского социального туризма реализуется в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и финансируется за счёт областного бюджета. В 2021 году участие в программе приняли 2,5 тысячи школьников, в 2022 году — уже 20 тысяч детей, а в 2023 году проект охватил 36,5 тысяч юных сахалинцев.