В Сахалинской области бьёт рекорды программа детского социального туризма

Младшие школьники чаще становятся участниками поездок ознакомительно-развлекательного формата (например, посещение оленьей фермы Rose Agro, мастер-классов, детских центров). Старшеклассникам предлагается формат познавательно-профориентационный: это экскурсии на различные предприятия, знакомство с работой экстренных служб. Например, старшие ребята из разных регионов Сахалинской области побывали в гостях у батальона ППС, посетили офис Службы спасения «Система-112», были на водородном полигоне, в компании «Тезона», кинологическом центре, и многих других интересных местах. Юные сахалинцы увидели, какие профессии востребованы в регионе, сформировала понимание того, как они — когда подрастут и будут определяться, кем быть — смогут выбрать ту область деятельности, которая формирует будущее экономики острова.