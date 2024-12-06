Всей душой с бойцами: акция «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» прошла во Владивостоке

— Мы не только носки вяжем, — говорит Галина Медведева, председатель городского совета ветеранов учителей. — Наши мастерицы и балаклавы вяжут, и шапки, и шарфы. Стараемся вязать разных размеров вещи, это очень важно. Мы всем сердцем, всей душой готовы поддержать бойцов, которые сражаются на Украине за нас, за наше будущее. И стараемся помочь, поддержать в их нелёгком ратном труде.