Всей душой с бойцами: акция «Приморье ZA наших. Шаг к Победе!» прошла во Владивостоке

Posted 6 декабря, 07:41
Published 6 декабря, 07:41
Modified 6 декабря, 07:43
Updated 6 декабря, 07:43
Акция прошла по всему Приморскому краю — в десятках городов и сёл региона собрались в клубах, библиотеках, общественных центрах мастерицы, волонтёры, неравнодушные жители региона, чтобы связать тёплые носки (и не только) для приморских бойцов, сражающихся на СВО, своими руками сделать для них новогоднюю открытку или написать доброе и тёплое письмо — со словами поддержки, веры в победу и пожеланиями вернуться живыми и здоровыми.
Во Владивостоке одним из центров проведения акции стала Приморская краевая филармония.
— Мы уже во второй раз принимаем у себя участников акции, потому что считаем проведение таких мероприятий крайне важным и очень нужным, — отметила Виктория Кочеткова, директор Приморской краевой филармонии. — Я и сама с радостью приняла в ней участие, связала носки. Отмечу, что в прошлый раз в зону СВО только от участников в филармонии было отправлено 50 пар тёплых, уютных, прочных, связанных с любовью носков. Мы всегда помним наших бойцов, верим в их мужество, ждём домой с Победой — и готовы поделиться частичкой тепла.
Всего в зал филармонии — чтобы принять участие в акции — пришло более полусотни мастериц и волонтёров. Пока они вязали, клеили открытки, солисты филармонии исполняли народные песни и песни из репертуара советских исполнителей.
— Мы не только носки вяжем, — говорит Галина Медведева, председатель городского совета ветеранов учителей. — Наши мастерицы и балаклавы вяжут, и шапки, и шарфы. Стараемся вязать разных размеров вещи, это очень важно. Мы всем сердцем, всей душой готовы поддержать бойцов, которые сражаются на Украине за нас, за наше будущее. И стараемся помочь, поддержать в их нелёгком ратном труде.
Многие мастерицы вяжут носки и другие тёплые вещи для бойцов СВО не только в рамках акции, но просто — от души, причём делают это регулярно. Они принесли в филармонию уже готовые изделия, к которым к вечеру присоединили и те, что были связаны в рамках акции.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке горожане поддерживают земляков на СВО.