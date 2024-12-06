Взял свидетельство — купил квартиру: детей-сирот во Владивостоке обеспечивают жильём

— Безусловно, сирота может выбирать: получить свидетельство или дождаться получения квартиры в натуральном, так сказать, виде. Например, в домах на улице Русской, 57, который достраивает администрация Владивостока (там на социальные цели будет выделено 123 квартиры), — говорит Андрей Цуренко. — Но на мой взгляд (да и в целом прошедшие полгода это доказали), вариант выплаты — самый удобный. Жилье можно выбрать — где хочется, какое хочется, а квартиру дадут ту, какая есть. И ни район, ни этаж, ни планировку не изменить. Отмечу, что свидетельство действует шесть месяцев, но если получатель по какой-то причине не реализовал свое право приобрести жилье в течение полугода, он получает право получить повторное свидетельство. Механизм здесь очень гибкий и очень доступный и понятный. Прием заявлений осуществляется без каких-либо перерывов. Решения также принимаются в очень короткие сроки. И всех желающих сирот мы готовы обеспечивать социальной выплатой.