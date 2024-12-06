Взял свидетельство — купил квартиру: детей-сирот во Владивостоке обеспечивают жильём

Posted 6 декабря, 01:10
Published 6 декабря, 01:10
Modified 6 декабря, 01:12
Updated 6 декабря, 01:12
— До начала 2024 года дети-сироты обеспечивались квартирами — как построенными администрацией, так и приобретёнными, — рассказывает Андрей Цуренко, начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Владивостока. — Теперь же у нас появился намного более эффективный, гибкий и удобный механизм решения вопроса — денежная выплата (точнее, в данном случае это свидетельство) на приобретение жилья. И эта выплата — что самое главное — позволяет сиротам, не используя собственные или заёмные средства, не прибегая к ипотеке, приобрести квартиру или дом. Хотя, разумеется, использование дополнительных средств допускается — если у получателя выплаты есть такое желание.
В 2024 году размер выплаты — 6 миллионов 200 тысяч рублей. Приобрести жилье можно на территории всего Приморского края, не только во Владивостоке. Это очень удобно и правильно, ведь часто дети-сироты хотят жить рядом, например, с родственниками, с бабушкой, с близкими людьми.
— Отмечу, что и перечень документов, необходимый для получения свидетельства, минимален, — говорит Андрей Цуренко. — Для вступления в программу необходимо достичь возраста 23 лет, предоставить справки об отсутствии судимости, психических, наркотических зависимостей, о наличии трудовой деятельности либо постоянного дохода. И все. Одно из главных условий — жильё, которое будет приобретено на средства свидетельства, должно иметь площадь не менее 18 квадратных метров.
Новый механизм обеспечения детей-сирот жильем начал работать в середине 2024 года. Документы принимает управление опеки администрации Владивостока, в мэрии их рассматривают и выносят решение о предоставлении выплаты.
Как рассказал Андрей Сергеевич, менее чем за полгода документы на предоставление выплаты представили более 80 детей-сирот, более 40 уже получили свидетельства, а успели превратить их в реальные квартиры более 22 человек. В том числе пятеро участников специальной военной операции.
— Безусловно, сирота может выбирать: получить свидетельство или дождаться получения квартиры в натуральном, так сказать, виде. Например, в домах на улице Русской, 57, который достраивает администрация Владивостока (там на социальные цели будет выделено 123 квартиры), — говорит Андрей Цуренко. — Но на мой взгляд (да и в целом прошедшие полгода это доказали), вариант выплаты — самый удобный. Жилье можно выбрать — где хочется, какое хочется, а квартиру дадут ту, какая есть. И ни район, ни этаж, ни планировку не изменить. Отмечу, что свидетельство действует шесть месяцев, но если получатель по какой-то причине не реализовал свое право приобрести жилье в течение полугода, он получает право получить повторное свидетельство. Механизм здесь очень гибкий и очень доступный и понятный. Прием заявлений осуществляется без каких-либо перерывов. Решения также принимаются в очень короткие сроки. И всех желающих сирот мы готовы обеспечивать социальной выплатой.
Кстати, отметим, что сиротам — участникам СВО — нет необходимости дожидаться, когда им исполнится 23 года. Обратиться за выплатой они могут в любой момент, даже если они моложе.
Андрей Цуренко отметил, что финансирование программы в данном случае осуществляется из бюджета Приморского края. Да, решение о выделении сертификата принимает администрация города, но деньги поступят из края. И нельзя не отметить тесное деловое сотрудничество правительства Приморья и мэрии Владивостока в деле решения вопроса об обеспечении жильем детей-сирот.
Особо в администрации Владивостока отмечают, что специалисты управления по учету и распределению жилой площади ведут правовое и — да, именно так — чисто человеческое сопровождение сделок по свидетельству, консультируя участников и следя за тем, чтобы их не обманули.
— Муниципалитет проводит проверку — именно в интересах приобретателя, — говорит Андрей Цуренко. — Мы внимательно рассматриваем, что за живое помещение выбрали, пригодно или непригодно для проживания, где оно расположено. И в случае, если мы видим какие-то риски, мы проводим с сиротами профилактическую беседу, поясняем, советуем, что, возможно, приобретать жилье в отдалённом районе с плохой транспортной доступностью не стоит, нужно поискать другие варианты. И стараемся рекомендовать, если нужно — даже помогать найти подходящее жилье, чтобы никаких проблем после того, как сирота станет собственником и поселится в купленном жилье, не возникало. Чтобы там жилось спокойно и комфортно.
Также в управлении по учету и распределению жилой площади отметили, что такой механизм, как свидетельство на приобретение жилья, защищает сирот — ведь деньги поступают на счет продавца только тогда, когда оформлены все документы на право собственности. С другой стороны — и продавец защищен, ибо средства на его счет — по окончании всех законных процедур — поступают буквально в течение недели и даже меньше.
— Бывает, нам даже звонят потенциальные продавцы, интересуются, есть ли действительно такая форма выплаты, в чем нюансы, — говорит Андрей Цуренко. — И мы все чётко объясняем, успокаиваем, раскладываем по полочкам, так сказать.
Гибкий, ясный, простой механизм, позволяющий детям-сиротам во Владивостоке быстро получить жилье, спокойно работать в родном городе, обзаводиться семьей, не переживая о крыше над головой, пришёлся по душе потенциальным получателям выплаты — за те несколько месяцев, что он был внедрен и начал реализовываться. Заявлений от детей-сирот поступает все больше. И можно не сомневаться — все, кто имеет право, получат свидетельство на приобретение жилья в короткий срок.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке выполняется программа по предоставлению жилья молодым семьям.