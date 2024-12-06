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Posted 6 декабря, 13:30

Published 6 декабря, 13:30

Modified 6 декабря, 13:30

Updated 6 декабря, 13:30

Якушев: Пункты 19 новых нацпроектов будут отражены в народной программе ЕР

Якушев: Пункты 19 новых нацпроектов будут отражены в народной программе ЕР

6 декабря 2024, 13:30
Фото: 1MI.
Партия «Единая Россия» будет постоянно контролировать ход исполнения новых национальных проектов, опираясь на отзывы местных жителей в регионах. Президент поручил использовать этот метод для оценки работы правительства.

ЕР активно участвовала в разработке новых нацпроектов. Как отметил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета Владимир Якушев, положения 19 новых нацпроектов будут включены в народную программу партии на съезде 14 декабря. Об этом пишет mkset.ru.

Якушев подчеркнул, что жители регионов уже вовлечены в мониторинг строительства и ремонта объектов нацпроектов и народной программы ЕР. По его словам, такой контроль наиболее эффективен: в каждом регионе создан штаб, в который входят местные общественные деятели, учителя, депутаты и родители. Они выявляют возможные проблемы в процессе выполнения работ.

За последние пять лет было построено почти 1400 школ, которые рассчитаны на 850 тысяч учеников, создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет и введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов.

Жители также участвуют в контроле за благоустройством общественных пространств и дворов. Каждый год ЕР и Минстрой России проводят всероссийское голосование для выбора объектов. С 2018 года по всей стране обустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.

Кроме того, партия добивается выделения финансирования нацпроектов в бюджете. В частности, она ежегодно выступает за увеличение финансирования строительства дорожной сети. За шесть лет это позволило значительно улучшить состояние дорог.

За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, в которых установлено 174 тысячи единиц современного оборудования. В рамках народной программы «Единой России» построено и отремонтировано 10 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, что повышает доступность медицинской помощи, сообщает сайт партии ER.RU.

Основной целью народной программы и нацпроектов остаётся повышение качества жизни граждан и их благосостояние, добавил Владимир Якушев.

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