Якушев: Пункты 19 новых нацпроектов будут отражены в народной программе ЕР

Posted 6 декабря, 13:30
Published 6 декабря, 13:30
Modified 6 декабря, 13:30
Updated 6 декабря, 13:30
ЕР активно участвовала в разработке новых нацпроектов. Как отметил временно исполняющий обязанности секретаря генсовета Владимир Якушев, положения 19 новых нацпроектов будут включены в народную программу партии на съезде 14 декабря. Об этом пишет mkset.ru.
Якушев подчеркнул, что жители регионов уже вовлечены в мониторинг строительства и ремонта объектов нацпроектов и народной программы ЕР. По его словам, такой контроль наиболее эффективен: в каждом регионе создан штаб, в который входят местные общественные деятели, учителя, депутаты и родители. Они выявляют возможные проблемы в процессе выполнения работ.
За последние пять лет было построено почти 1400 школ, которые рассчитаны на 850 тысяч учеников, создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет и введено в эксплуатацию почти 1700 детских садов.
Жители также участвуют в контроле за благоустройством общественных пространств и дворов. Каждый год ЕР и Минстрой России проводят всероссийское голосование для выбора объектов. С 2018 года по всей стране обустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.
Кроме того, партия добивается выделения финансирования нацпроектов в бюджете. В частности, она ежегодно выступает за увеличение финансирования строительства дорожной сети. За шесть лет это позволило значительно улучшить состояние дорог.
За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, в которых установлено 174 тысячи единиц современного оборудования. В рамках народной программы «Единой России» построено и отремонтировано 10 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, что повышает доступность медицинской помощи, сообщает сайт партии ER.RU.
Основной целью народной программы и нацпроектов остаётся повышение качества жизни граждан и их благосостояние, добавил Владимир Якушев.