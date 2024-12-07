Депутат Евгений Недбай: Реализуем комплексный подход к решению проблем жителей города

— Пока только два года являюсь действующим депутатом, поэтому я сейчас на пути создания четкой и действенной системы работы на округе. Времени прошло не так много, но тем не менее, у нас есть уже реальный положительный результат. Мои помощники зашли во все домовые чаты, откуда мы получаем оперативную обстановку на территории. Когда я только шел на выборы, мы с моей командой сформировали определенный список наказов. Затем, уже будучи депутатом, в течение первого года прошел по всем адресам, проводил встречи с жителями Первомайского района. Можно сказать, что весь округ пешком обошел. Сам я пришел из бизнеса, который совершенно по-другому строится, и для меня депутатство — дело новое. Конечно, мне понадобилось какое-то время, чтобы во всё вникнуть.