Депутат Евгений Недбай: Реализуем комплексный подход к решению проблем жителей города

Posted 7 декабря, 01:52
Published 7 декабря, 01:52
Modified 7 декабря, 01:54
Updated 7 декабря, 01:54
— Евгений Александрович, комитет по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока, в котором Вы состоите, в этом году рассмотрел много важных вопросов для развития города. Расскажите о самых значимых решениях.
— Основная задача в работе нашего комитета — это содействие малому и среднему предпринимательству. Как правило, предприниматели, которые арендуют и вкладываются в муниципальные помещения, имеют приоритетное право их выкупа. Также большим блоком задач комитета является передача земель из федеральной в муниципальную собственность. Благодаря этому в городе появилась возможность реализации целого ряда инфраструктурных проектов. Кроме того, через наш комитет в этом году проходил процесс реорганизации МУПов. Сейчас по федеральному законодательству в администрациях городов, в том числе и во Владивостоке, не может быть муниципальных унитарных предприятий, поэтому запущен процесс акционирования — владеть акциями полностью будет администрация города. Немаловажны и социальные вопросы, например, выделение квартир для детей-сирот, земельных участков для многодетных семей. В целом, депутатам в текущем году удалось принять целый блок решений, которые напрямую повлияли на развитие города.
— Вы являетесь руководителем фракции «Единая Россия» в Думе Владивостока. Какие проекты были уже реализованы?
— Проектов было много, например, наиболее значимый из реализуемых партией, — это контроль за капитальным ремонтом детских садов и школ Владивостока. В прошлом году мы эту работу начали, и она уже доказала свою эффективность. На недавнем заседании фракции также было принято решение о продолжении осуществления контроля, как партийного, так и депутатского. Дело в том, что по поручению центрального руководства ВПП «Единая Россия» региональный исполнительный комитет поручил закрепить ответственных депутатов фракции «ЕР» в Думе города Владивостока за объектами сферы образования, строительство и капитальный ремонт которых запланирован на период 2025–2027 годов. Таким образом, депутаты регулярно проверяют и контролируют ход капитального ремонта школ и детских садов на своих объектах.
Все подконтрольные объекты депутаты распределили между собой, я взял дополнительно под контроль детский сад и школу на Эгершельде, также некоторые депутаты по объектам объединились. По результатам прошлого года мы убедились, что это хорошо работает, когда за объектом капитального ремонта есть еще и закрепленный депутат, — процесс движется гораздо быстрее и качественнее.
Кроме того, депутаты, входящие во фракцию Единой России в Думе, участвуют в тех или иных городских мероприятиях. В этом году, например, Дума приняла участие в сборе большого гуманитарного груза для пострадавших жителей Курской области, для школьников города Торез в ДНР к 1 сентября, а также для бойцов СВО. Недавно всей фракцией собрали повторно гуманитарную помощь для жителей и защитников Курской области, для наших земляков — бойцов 155-й бригады морской пехоты ТОФ и добровольческого батальона «Тигр». Хочу отметить, что доставку груза до места дважды сопровождал наш коллега — депутат Думы, руководитель городского отделения Молодой гвардии Артем Володин.
— Во фракцию Единой России входит большинство депутатов, как это отражается на деятельности Думы в целом?
— Первое и самое главное — это качественная и всесторонняя отработка повестки — заседаний комитетов и Думы. Мы до заседания Думы рассматриваем и обсуждаем подробно каждый вопрос повестки. Если какие-то вопросы на заседаниях комитетов возникают, мы все это выносим на фракцию, разбираемся, учитываем мнение всех депутатов. И, в конечном итоге, уже к заседанию Думы консолидировано выходим с решением по тому или иному вопросу. То есть, мы погружаемся в повестку до заседания Думы и получаем экспертное мнение тех людей, которые прорабатывают вопросы в комитетах. Второй плюс работы фракции, на мой взгляд, заключается в депутатской деятельности на избирательных округах, когда обсуждаются проблемы, актуальные вопросы и обращения жителей, — делимся опытом, советуемся, и где-то консолидировано находим решение.
В партии я уже около 20 лет, и с самого начала занимал ответственные посты, являюсь членом Президиума регионального отделения. Сейчас в Думе 28 депутатов от «Единой России» — это большинство. В нашу фракцию входят и беспартийные коллеги, которые приняли решение присоединиться к партии, так как видят, что это рабочий орган.
— Ваша работа на округе отличается комплексным подходом, полным владением и пониманием проблем территории. Как удается выстроить диалог с жителями Первомайского района города?
— Пока только два года являюсь действующим депутатом, поэтому я сейчас на пути создания четкой и действенной системы работы на округе. Времени прошло не так много, но тем не менее, у нас есть уже реальный положительный результат. Мои помощники зашли во все домовые чаты, откуда мы получаем оперативную обстановку на территории. Когда я только шел на выборы, мы с моей командой сформировали определенный список наказов. Затем, уже будучи депутатом, в течение первого года прошел по всем адресам, проводил встречи с жителями Первомайского района. Можно сказать, что весь округ пешком обошел. Сам я пришел из бизнеса, который совершенно по-другому строится, и для меня депутатство — дело новое. Конечно, мне понадобилось какое-то время, чтобы во всё вникнуть.
В дальнейшем по итогам первого года проделанной работы на территории мы создали паспорт округа. Это не просто работа с наказами избирателей, это комплексный подход, который позволяет эффективно решать вопросы людей, проблемы округа. Сегодня мы имеем полное представление кому и какой земельный участок принадлежит, где и чья сфера ответственности, какое управление мэрии или управляющая компания за это отвечает. В создании паспорта очень помогли дворовые встречи с населением. В этом году мы отработали почти 70 процентов паспорта территории, достаточно много решено вопросов и реализовано проектов. И со следующего года планирую продолжить работу с людьми по паспорту — будем обсуждать, что сделано, а что еще только предстоит.
— Какие самые значимые вопросы уже удалось решить?
— Что мы сделали — приведу примеры: На улице Надибаидзе, 17 была проблема с парковкой, некачественно была сделана дорога под парковочные места. Выезжали туда с главой города Константином Владимировичем Шестаковым. В итоге сделали то, что обещали жителям, в том числе решили проблему с самовольным недостроем, который был посреди двора, где дети могли покалечиться. Через суд передали участок, и теперь жители могут организовать там общественное пространство.
Также была проблема, которая не решалась в течение пяти лет, — в районе улицы Надибаидзе, 11 дорога настолько была разбита, что ямы реально были по колено, люди скидывались деньгами, сами засыпали, но в каждый дождь все вымывало. Мы добились того, что в этом году был сделан проект на данную дорогу. Сейчас намерены стоимость объема работ по капитальному ремонту дороги внести в бюджет следующего года, но пока — в аварийном режиме дорожная служба проезд восстановила, забили ямы асфальтовой крошкой и утрамбовали катками. Я думаю, что пока мы включаем в бюджет капитальный ремонт, эта дорога еще продержится.
На улице Пихтовой была аварийная лестница — в ее районе возле церкви всегда проходит много людей, в основном пожилое население, рядом остановка, пенсионный фонд. А лестницы нормальной не было. Вернее, она когда-то в далекие советские времена была предусмотрена и потом заброшена, все-таки лестница очень большая, протяженностью более 150 метров. В этом году мы ее восстановление закончили, так как включили ремонт в паспорт в прошлом году, в этом уже сделали. То есть, комплексная система и такой подход, что я привнес из бизнеса, эффективны и дают свой результат.
Буквально недавно выезжали на улице Калинина 107, там была у жителей проблема с отоплением, которую удалось решить. Когда в процесс общения между жителями и управляющими компаниями вклинивается депутат, все происходит гораздо быстрее и эффективнее.
Планы у нас на следующий год достаточно масштабные, будем продолжать проводить встречи с жителями, намечать и обсуждать работы на ближайшие 2-3 года — задач еще очень много.
Можно также добавить по дороге на улице Тополевой, которая тоже была сильно разбита и проходит по косогору, а в низине перекресток и при дождях скапливается много грязи, которую потоками смывало к жилым домам, и это происходило постоянно. Плюс еще вымывало асфальт. А усложняла все близлежащая стройка. Привлекли к этому вопросу застройщика и сделали дорогу с нуля с тротуарами, которые были необходимы, потому что много детей ходит рядом в школу. Обустроили все так, чтобы грязь и вода не скапливались.
В том числе убрали незаконную постройку — шиномонтаж на территории детского парка. Глава города Константин Владимирович Шестаков настоял, чтобы сделать на этом месте зеленый сквер — и в этом году все было сделано. Очень красиво стало, такой островок зелени, елочки, хорошо получилось.
— А ТОСы у Вас на округе работают? Удается проекты реализовывать?
— На округе есть инициативные группы, которые намерены объединиться и создать ТОС, в перспективе — будет организовано три ТОСа. Я за системный рабочий подход, мы намеренно создали хорошие инициативные группы, которые в дальнейшем перерастут именно в рабочие ТОСы. То есть это будут активные объединения жителей, которые будут помогать в работе на территории. Сейчас с ними очень плотно работаем, чтобы создать вот такой хороший рабочий механизм на округе.
— Скажите, что дает Вам статус депутата в работе?
— Да, нет никакого особого статуса, фактически я здесь живу, это мой район, мой округ, я всегда в политике, всегда в работе. Большую часть своей жизни занимался социальной нагрузкой, так и продолжаю заниматься. Просто на данный момент у меня есть и другой набор «рабочих инструментов».
В чем удовлетворен в своей работе? Допустим, на 100 процентов могу сказать, что если войду в каждый дом- мне есть что сказать людям, меня знают, могу спокойно смотреть им в глаза. Если жители довольны всем на округе, значит и оценка моей работе удовлетворительная.
— К чему стремитесь в депутатской работе и каким видите будущее города?
— Первомайский район развивается быстрыми темпами, в плане — застройки, благоустройства, инфраструктуры и всего остального. В перспективе для города, конечно, — это увеличение численности населения. У нас красивый город у моря, пусть он растет, развивается, а мы максимально будем помогать, чтобы люди жили комфортно. Мне нравится здесь жить, хочу, чтобы здесь жили мои дети, чтобы молодежь не уезжала, а оставалась здесь жить и работать на благо города. Так что будем к этому стремиться.