Легковушка зависла в воздухе после серьезного ДТП в Приморском крае — видео

Posted 7 декабря, 01:57
Published 7 декабря, 01:57
Modified 7 декабря, 01:59
Updated 7 декабря, 01:59
На повороте на Тавричанку в Вольно-Надеждинском произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.
Водитель Toyota Prius не уступил дорогу Subaru, движущемуся со стороны Уссурийска. В результате удара Prius перевернулся и задел Ford, который стоял перед светофором. Машину зажало, она буквально повисла в воздухе. Видео с места появилось в сети.
К счастью, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Водителям рекомендуется быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с переаертышем на острове Русском во Владивостоке.