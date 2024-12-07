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Posted 7 декабря, 01:57

Published 7 декабря, 01:57

Modified 7 декабря, 01:59

Updated 7 декабря, 01:59

Легковушка зависла в воздухе после серьезного ДТП в Приморском крае — видео

Легковушка зависла в воздухе после серьезного ДТП в Приморском крае — видео

7 декабря 2024, 01:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Надеждинский район
Машина оказалась между двух других авто после серьезной аварии в Надеждинском районе Приморья.

На повороте на Тавричанку в Вольно-Надеждинском произошло жесткое ДТП, в котором столкнулись три автомобиля.

Водитель Toyota Prius не уступил дорогу Subaru, движущемуся со стороны Уссурийска. В результате удара Prius перевернулся и задел Ford, который стоял перед светофором. Машину зажало, она буквально повисла в воздухе. Видео с места появилось в сети.

Видео: autogarant_vl.

К счастью, в аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые выясняют все обстоятельства инцидента. Водителям рекомендуется быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с переаертышем на острове Русском во Владивостоке.

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