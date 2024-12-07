Олимпийские чемпионы провели в Хабаровске мастер-класс для юных спортсменов

Posted 7 декабря, 09:29
Published 7 декабря, 09:29
Modified 13 декабря, 09:32
Updated 13 декабря, 09:32
Приезд именитых атлетов стал возможным благодаря социально-спортивному проекту «Герои Олимпа». Накануне открытая тренировка прошла и в Комсомольске-на-Амуре.
Кроме того, титулованные спортсмены в ходе визита в краевую столицу и город Юности проведут встречи с воспитанниками детских домов, тренерами сборных команд, участниками СВО и военнослужащими, студентами физкультурных факультетов края. Все мероприятия проходят при поддержке главы региона Дмитрия Демешина.
Добавим, что свой путь «Герои Олимпа» начали с Дальнего Востока. Первые мастер-классы прошли в соседнем Приморье, охватив Владивосток, Уссурийск и Находку.
— У вас сегодня есть уникальная возможность вживую пообщаться, поработать с Олимпийскими чемпионами. С теми людьми, которые подняли флаг нашей родины на Олимпийские вершины. У нас очень спортивный край, у нас спортивный губернатор и с его приходом регион становится еще спортивнее. Надеюсь, такие мероприятия будут у нас теперь как за правило. И сегодня получив этот импульс вы его сохраните на долгие года. А в перспективе 5-10 лет у нас в Хабаровском крае должны появиться новые Олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств, — отметил на открытии депутат Государственной Думы VIII созыва Павел Симигин.
Также мастер-класс провели и известные российские дзюдоисты — чемпион Олимпийских и Европейских игр, победитель и призер первенств мира и Европы Беслан Мудранов и медалист чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Тамерлан Тменов. «Олимпийский десант» провел открытую тренировку дальневосточных любителей спорта в рамках нового проекта «Выбор сильных. Путь чемпиона».
Кроме того, в Краевом центре единоборств прошла презентация нового совместного проекта федерации дзюдо России, федераций спортивной борьбы и самбо с российской политической партией Единая Россия «Выбор сильных. Путь чемпиона», нацеленного на продвижение нашего вида спорта среди детей и взрослых, развитие проектов массового и олимпийского дзюдо, и патриотического воспитания молодежи.
— Те уроки, те навыки, которые мы сегодня вам дадим, они очень пригодятся вам на спортивной арене. И хочется сказать огромное спасибо вашим родителям, которые отдали своих детей в спорт. Это на самом деле большое дело, — рассказал медалист чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Тамерлан Тменов.
7 и 8 декабря легендарных дзюдоистов можно будет увидеть на межрегиональном турнире среди спортсменов до 13 и до 15 лет, который также проходит в Краевом центре единоборств.
Отметим, что после мастер-классов состоялась автограф-сессия с участием олимпийцев. Всего в Краевом центре единоборств собрались около 1000 человек.