Ребенок пострадал под колесами экскаватора в Приморье — возбуждено уголовное дело

Работы на набережной начались в середине апреля и проводятся местной компанией АО «Генподрядчик» в рамках второго этапа капитального ремонта. Общая стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, и согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен до 30 декабря.



Прокуратура проверяет, какие меры безопасности были предприняты подрядчиком для защиты пешеходов во время выполнения работ. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.