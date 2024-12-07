Ребенок пострадал под колесами экскаватора в Приморье — возбуждено уголовное дело

Posted 7 декабря, 08:26
Published 7 декабря, 08:26
Modified 7 декабря, 08:28
Updated 7 декабря, 08:28
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока организовала проверку после того, как экскаватор сбил ребенка во Владивостоке. Инцидент произошел 7 декабря, когда водитель колесного экскаватора, выполняя работы, сбил девочку, 2011 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована для оказания медицинской помощи.
Работы на набережной начались в середине апреля и проводятся местной компанией АО «Генподрядчик» в рамках второго этапа капитального ремонта. Общая стоимость проекта составляет 250 миллионов рублей, и согласно контракту, завершить все работы подрядчик должен до 30 декабря.
Прокуратура проверяет, какие меры безопасности были предприняты подрядчиком для защиты пешеходов во время выполнения работ. По результатам проверки будут приняты необходимые меры реагирования.
Обстоятельства происшествия остаются под контролем правоохранительных органов.