Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

Posted 7 декабря, 06:44
Published 7 декабря, 06:44
Modified 7 декабря, 06:46
Updated 7 декабря, 06:46
В этом году во Владивостоке жители удивлены необычными новогодними елками, которые появляются в торговых центрах. Одной из самых странных стала ель, созданная из овощей, фруктов и корнеплодов. Все продукты натуральные, и остается только надеяться, что такая креативная конструкция продержится до самого Нового года.
С каждым взглядом на это «творение» можно заметить все больше интересных деталей. Особенно интересно выглядит сочетание продуктов: внизу картошка и вермут, а сверху ананас вместо звезды.
Несмотря на странность, многие оценят такой креативный подход к новогодним украшениям.
Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно дорогих елках, которые продают во Владивостоке.