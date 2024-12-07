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Posted 7 декабря, 06:44

Published 7 декабря, 06:44

Modified 7 декабря, 06:46

Updated 7 декабря, 06:46

Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

7 декабря 2024, 06:44
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Новый год
Удивительная елка из бананов, лука и бутылок поразила жителей Владивостока. Ее заметили в одном из торговых центров города.

В этом году во Владивостоке жители удивлены необычными новогодними елками, которые появляются в торговых центрах. Одной из самых странных стала ель, созданная из овощей, фруктов и корнеплодов. Все продукты натуральные, и остается только надеяться, что такая креативная конструкция продержится до самого Нового года.

Фото: vostokmedia.com

С каждым взглядом на это «творение» можно заметить все больше интересных деталей. Особенно интересно выглядит сочетание продуктов: внизу картошка и вермут, а сверху ананас вместо звезды.

Несмотря на странность, многие оценят такой креативный подход к новогодним украшениям.

Ранее «Восток-Медиа» писало о невероятно дорогих елках, которые продают во Владивостоке.

Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во Владивостоке
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