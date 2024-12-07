Странные елки из овощей и фруктов появляются в торговых центрах Владивостока

В этом году во Владивостоке жители удивлены необычными новогодними елками, которые появляются в торговых центрах. Одной из самых странных стала ель, созданная из овощей, фруктов и корнеплодов. Все продукты натуральные, и остается только надеяться, что такая креативная конструкция продержится до самого Нового года.