Трех человек спасли из огня в Арсеньеве в Приморском крае

Posted 7 декабря, 07:09
Published 7 декабря, 07:09
Modified 7 декабря, 07:11
Updated 7 декабря, 07:11
В Арсеньеве вчера, 6 декабря, произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Балабина. Пожар был зафиксирован в 21:02, и уже через 8 минут на место прибыли огнеборцы. На момент их прибытия с балкона 4-го этажа шел дым, а в квартире горели личные вещи. Задымление наблюдалось также на 4 и 5 этажах подъезда.
Спасатели МЧС России использовали спасательное устройство для вывода 62-летнего мужчины из горящей квартиры. Дым проникал через вентиляцию в квартиру выше, и с балкона этой квартиры при помощи автолестницы спасли мужчину и женщину.
В результате пожара квартира на 4 этаже была повреждена огнем на площади около 8 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины пожара и размер ущерба.
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