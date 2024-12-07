Цифровизация здравоохранения продолжается в Хабаровском крае

Как уточнили в краевом минздраве, специалисты нового Центра лучевой диагностики будут разбирать такие сложные заболевания, как, например, патологии гортани, аномалии легких, опухоли почек и консультировать специалистов из районов по их лечению. В учреждении внедрен искусственный интеллект, который позволяет классифицировать снимки рентгена на наличие патологических изменений, выявить признаки онкологических заболеваний, пневмонии, туберкулёза, сформировать готовое заключение и протокол исследования. Получать быстрый доступ к результатам сотен исследований различных медицинских учреждений помогает центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ). Эта система обеспечивает передачу, хранение и доступ к медицинским изображениям — к архиву подключены организации здравоохранения, имеющие цифровое рентгеновское оборудование. Обратившись к ЦАМИ, врачи медицинских учреждений могут найти предыдущие исследования для повторного анализа, чтобы разобрать спорный или сложный случай и поставить наиболее точный диагноз.