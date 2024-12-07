Цифровизация здравоохранения продолжается в Хабаровском крае

Posted 7 декабря, 07:10
Published 7 декабря, 07:10
Modified 13 декабря, 09:24
Updated 13 декабря, 09:24
Получить необходимые консультации более опытных специалистов помогает цифровизация медицины, что соответствует задачам президентского нацпроекта «Здравоохранение».
Как уточнили в краевом минздраве, специалисты нового Центра лучевой диагностики будут разбирать такие сложные заболевания, как, например, патологии гортани, аномалии легких, опухоли почек и консультировать специалистов из районов по их лечению. В учреждении внедрен искусственный интеллект, который позволяет классифицировать снимки рентгена на наличие патологических изменений, выявить признаки онкологических заболеваний, пневмонии, туберкулёза, сформировать готовое заключение и протокол исследования. Получать быстрый доступ к результатам сотен исследований различных медицинских учреждений помогает центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ). Эта система обеспечивает передачу, хранение и доступ к медицинским изображениям — к архиву подключены организации здравоохранения, имеющие цифровое рентгеновское оборудование. Обратившись к ЦАМИ, врачи медицинских учреждений могут найти предыдущие исследования для повторного анализа, чтобы разобрать спорный или сложный случай и поставить наиболее точный диагноз.
— Врач-рентгенолог любой медорганизации может подключиться к ЦАМИ и в динамике оценить изменения состояния здоровья для того, чтобы скорректировать при необходимости тактику лечения. ЦАМИ — помощь всем центральным районным больницам, где есть дефицит кадров. Из краевого центра мы подключаемся и помогаем описывать исследования, благодаря чему помощь жителям различных районов, даже удаленных, становится доступнее, — рассказал Евгений Ситников, заведующий отделением лучевой диагностики.
ЦАМИ накапливает данные и расширяет сеть подключенного оборудования с 2020 года. Недавно к центральному архиву медицинских изображений были успешно подключены 80 аппаратов рентгенологического оборудования. Это позволит медицинским учреждениям края действовать более эффективно, сохранять и обрабатывать данные пациентов с большей оперативностью и точностью. В планах краевого минздрава усовершенствовать центральный архив медицинских изображений, чтобы их можно было просматривать вместе с электронными медицинским картами. Это поможет специалистам определять характер лечения больного еще более точно. Работа по цифровизации здравоохранения будет вестись более активно по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.