Забрали у матери и отдали чужим людям: младенец исчез в роддоме в Приморье

Posted 7 декабря, 04:13
Published 7 декабря, 04:13
Modified 7 декабря, 08:35
Updated 7 декабря, 08:35
Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае.
В эфире федерального телеканала обсуждались тревожные случаи, связанные с возможными преступлениями в отношении новорожденных.
В программе рассказали историю женщины, которая 12 лет назад родила ребенка в этом медицинском учреждении. Ей сообщили, что ее новорожденная дочь скончалась, однако, по мнению матери, врачи незаконно передали ее ребенка бездетной семье.
Возможно, что это не единичный случай: пострадавшая рассказала, что в роддоме могут иметь место и другие подобные инциденты. Случай вызвал широкий общественный резонанс.
В связи с серьезностью обвинений, глава ведомства дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Александру Кузьмичеву организовать процессуальную проверку и представить доклад о доводах, изложенных в сюжете. Следственные органы тщательно изучат все обстоятельства дела и примут необходимые меры для защиты прав граждан.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как ребёнка забрали у опекунов в Приморском крае.