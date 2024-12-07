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Posted 7 декабря, 04:13

Published 7 декабря, 04:13

Modified 7 декабря, 08:35

Updated 7 декабря, 08:35

Скандал с исчезновением младенца в роддоме в Приморье прогремел на всю Россию

Забрали у матери и отдали чужим людям: младенец исчез в роддоме в Приморье

7 декабря 2024, 04:13
Фото: Изображение Midjourney.

Скандал с исчезновением младенца в роддоме в Приморье прогремел на всю Россию

Новорождённого забрали у матери в Приморском крае и отдали бездетной семье. Спустя 12 лет женщина, у которой отняли ребенка, рассказала об истории в телеэфире. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае.

В эфире федерального телеканала обсуждались тревожные случаи, связанные с возможными преступлениями в отношении новорожденных.

В программе рассказали историю женщины, которая 12 лет назад родила ребенка в этом медицинском учреждении. Ей сообщили, что ее новорожденная дочь скончалась, однако, по мнению матери, врачи незаконно передали ее ребенка бездетной семье.

Возможно, что это не единичный случай: пострадавшая рассказала, что в роддоме могут иметь место и другие подобные инциденты. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

В связи с серьезностью обвинений, глава ведомства дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Александру Кузьмичеву организовать процессуальную проверку и представить доклад о доводах, изложенных в сюжете. Следственные органы тщательно изучат все обстоятельства дела и примут необходимые меры для защиты прав граждан.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как ребёнка забрали у опекунов в Приморском крае.

Ребенка незаконно изъяли из семьи опекунов и отправили в детский дом в Приморье
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