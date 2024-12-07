Замерзнет все: морозы до -30°С ударили по Приморскому краю

Завтра, 7 декабря, в Приморье будет действовать антициклон, что принесет ясную погоду без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье — местами сильный. Температура воздуха ночью составит -9…-30°C, а днем -3…-15°C.