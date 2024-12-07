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Posted 6 декабря, 23:58

Published 6 декабря, 23:58

Modified 7 декабря, 00:00

Updated 7 декабря, 00:00

Сильные морозы пришли в Приморский край

Замерзнет все: морозы до -30°С ударили по Приморскому краю

6 декабря 2024, 23:58
Фото: Изображение Midjourney.

Сильные морозы пришли в Приморский край

Сюжет
Снег
В северных районах утром температура опустится до -30°С. Местами возможны осадки.

Завтра, 7 декабря, в Приморье будет действовать антициклон, что принесет ясную погоду без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье — местами сильный. Температура воздуха ночью составит -9…-30°C, а днем -3…-15°C.

Во Владивостоке также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, с температурой ночью -10…-12°C и днем -4…-6°C.

В Уссурийске ожидается аналогичная погода: переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, температура ночью -15…-17°C, днем -4…-6°C.

В Находке будет переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит -9…-11°C, а днем -3…-5°C.

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