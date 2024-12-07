Замерзнет все: морозы до -30°С ударили по Приморскому краю

Posted 6 декабря, 23:58
Published 6 декабря, 23:58
Modified 7 декабря, 00:00
Updated 7 декабря, 00:00
Завтра, 7 декабря, в Приморье будет действовать антициклон, что принесет ясную погоду без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. Ветер северо-западный, умеренный, на побережье — местами сильный. Температура воздуха ночью составит -9…-30°C, а днем -3…-15°C.
Во Владивостоке также будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, умеренный до сильного, с температурой ночью -10…-12°C и днем -4…-6°C.
В Уссурийске ожидается аналогичная погода: переменная облачность без осадков, ветер северо-западный, температура ночью -15…-17°C, днем -4…-6°C.
В Находке будет переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит -9…-11°C, а днем -3…-5°C.