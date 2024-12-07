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Posted 7 декабря, 00:48

Published 7 декабря, 00:48

Modified 7 декабря, 00:50

Updated 7 декабря, 00:50

Иномарка перевернулась на кампусе ДВФУ во Владивостоке

Жесткая авария с перевертышем произошла на кампусе ДВФУ во Владивостоке — фото

7 декабря 2024, 00:48
Фото: 1MI.

Иномарка перевернулась на кампусе ДВФУ во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Красная иномарка лежит на боку на территории кампуса ДВФУ. По словам очевидцев, у места происшествия собралась толпа.

На территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке произошла инцидент с легковым автомобилем. Машина завалилась на бок на подъезде к жилым корпусам.

Очевидцы заметили авто после аварии и поделились фото с места происшествия. В настоящее время информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Фото: vostokmedia.com

Подробности будут известны позже. Инцидент уже привлек внимание жителей и пользователей социальных сетей.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о мини-джипе, который вошел в поворот на боку во Владивостоке.

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