Жесткая авария с перевертышем произошла на кампусе ДВФУ во Владивостоке — фото

Posted 7 декабря, 00:48
Published 7 декабря, 00:48
Modified 7 декабря, 00:50
Updated 7 декабря, 00:50
На территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке произошла инцидент с легковым автомобилем. Машина завалилась на бок на подъезде к жилым корпусам.
Очевидцы заметили авто после аварии и поделились фото с места происшествия. В настоящее время информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.
Подробности будут известны позже. Инцидент уже привлек внимание жителей и пользователей социальных сетей.