Аномальное тепло: плюсовая температура после 30-градусных морозов ударит по Приморью

Сегодня, 8 декабря, в регионе будет преимущественно без осадков. Кое-где сохраняется гололед и снежный накат. В крае будет дуть умеренный северо-западный ветер, а на побережье сильный. Утренние температуры колебаются от -9 до -28 °C, днем температурный фон составит -13 — +1 °C.