Аномальное тепло: плюсовая температура после 30-градусных морозов ударит по Приморью

Posted 7 декабря, 23:40
Published 7 декабря, 23:40
Modified 7 декабря, 23:42
Updated 7 декабря, 23:42
Сегодня, 8 декабря, в регионе будет преимущественно без осадков. Кое-где сохраняется гололед и снежный накат. В крае будет дуть умеренный северо-западный ветер, а на побережье сильный. Утренние температуры колебаются от -9 до -28 °C, днем температурный фон составит -13 — +1 °C.
Во Владивостоке прогнозируется сильный ветер. Десятиградусный мороз сменится -2 — -4 °C. В Уссурийске дуновение ветра предвидится умеренное. Минимальные значения термометров — -12 — -14 °C, а максимальные — -1 — -3 °C. В Находке умеренный ветер сменится сильным в течение дня. Утренние значения уличных градусников — -7 — -9 °C, дневные — -2 — -4 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег выпал в разных районах Приморского края. В некоторых муниципалитетах слегка припорошило, а кое-где знатно замело крыши домов.