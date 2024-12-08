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Posted 8 декабря, 05:34

Published 8 декабря, 05:34

Modified 8 декабря, 05:36

Updated 8 декабря, 05:36

Дом сгорел дотла: жуткий пожар погубил жительницу Приморья — фото

Дом сгорел дотла: жуткий пожар погубил жительницу Приморья — фото

8 декабря 2024, 05:34
Фото: mchs_vdk.
Сюжет
Пожар
В Приморском крае в страшном пожаре умерла женщина. Жилище выгорело практически полностью, а бездыханное тело нашли только в процессе тушения.

В Артеме случился пожар со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. На Донской загорелся частный дом. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия.

Когда спасатели приступили к работе, жилье горело изнутри. Также пламя охватило пристройку и веранду. Всего пожар уничтожил 70 квадратных метров.

В результате происшествия погибла 67-летняя женщина. Ее тело обнаружили в ходе тушения огня. Дознаватели разбираются в обстоятельствах происшествия.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что торговый центр чуть за загорелся во Владивостоке. Мужчина, который состоит на учете в специализированном медучреждении, едва не устроил пожар в магазине, облив стеллаж горючей жидкостью.

Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье
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