Дом сгорел дотла: жуткий пожар погубил жительницу Приморья — фото

Posted 8 декабря, 05:34
Published 8 декабря, 05:34
Modified 8 декабря, 05:36
Updated 8 декабря, 05:36
В Артеме случился пожар со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. На Донской загорелся частный дом. Огнеборцы оперативно прибыли на место происшествия.
Когда спасатели приступили к работе, жилье горело изнутри. Также пламя охватило пристройку и веранду. Всего пожар уничтожил 70 квадратных метров.
В результате происшествия погибла 67-летняя женщина. Ее тело обнаружили в ходе тушения огня. Дознаватели разбираются в обстоятельствах происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что торговый центр чуть за загорелся во Владивостоке. Мужчина, который состоит на учете в специализированном медучреждении, едва не устроил пожар в магазине, облив стеллаж горючей жидкостью.