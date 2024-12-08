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Posted 8 декабря, 08:00

Published 8 декабря, 08:00

Modified 8 декабря, 08:02

Updated 8 декабря, 08:02

Картина дня в Приморье: аномальное тепло, поджог торгового центра и доступ к порно

Картина дня в Приморье: аномальное тепло, поджог торгового центра и доступ к порно

8 декабря 2024, 08:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Аномальное тепло

Приморский край переживает перепады температур. Днем снег тает, а ночью замерзает вновь.

Аномальное тепло: плюсовая температура после 30-градусных морозов ударит по Приморью
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Поджог торгового центра

Во Владивостоке произошел возмутительный инцидент — приморец едва не устроил пожар в магазине. По счастливой случайности злоумышленник не довел дело до конца.

Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье
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Доступ к порно

Министерство культуры одобрило несколько десятков эротических фильмов. Теперь жители Приморского края смогут официально довольствоваться этим добром.

На радость жителям Приморья: порнофильмы доступны в онлайн-кинотеатрах России
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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