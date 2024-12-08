Картина дня в Приморье: аномальное тепло, поджог торгового центра и доступ к порно

Posted 8 декабря, 08:00
Published 8 декабря, 08:00
Modified 8 декабря, 08:02
Updated 8 декабря, 08:02
Аномальное тепло
Приморский край переживает перепады температур. Днем снег тает, а ночью замерзает вновь.
Поджог торгового центра
Во Владивостоке произошел возмутительный инцидент — приморец едва не устроил пожар в магазине. По счастливой случайности злоумышленник не довел дело до конца.
Доступ к порно
Министерство культуры одобрило несколько десятков эротических фильмов. Теперь жители Приморского края смогут официально довольствоваться этим добром.