Машина в мясо: несовершеннолетний водитель попал в жесткое ДТП в Приморье — видео

Posted 8 декабря, 04:54
Published 8 декабря, 04:54
Modified 8 декабря, 07:24
Updated 8 декабря, 07:24
В дальневосточной столице в районе Академгородка случилось дорожное происшествие. По данным аварийных комиссаров, несовершеннолетний рулевой кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением и слетел с проезжей части. После чего юный водитель наехал на камни и опрокинул машину.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. О других подробностях не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение двух кроссоверов спровоцировало серьезное столпотворение в Спасске-Дальнем. Жители города предполагают, что всему виной самоуверенность автомобилистов и обледенелые улицы.