Машина в мясо: несовершеннолетний водитель попал в жесткое ДТП в Приморье — видео

В дальневосточной столице в районе Академгородка случилось дорожное происшествие. По данным аварийных комиссаров, несовершеннолетний рулевой кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением и слетел с проезжей части. После чего юный водитель наехал на камни и опрокинул машину.