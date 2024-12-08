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Posted 8 декабря, 04:54

Published 8 декабря, 04:54

Modified 8 декабря, 07:24

Updated 8 декабря, 07:24

Несовершеннолетний житель Приморского края спровоцировал страшное ДТП

Машина в мясо: несовершеннолетний водитель попал в жесткое ДТП в Приморье — видео

8 декабря 2024, 04:54
Фото: 1MI.

Несовершеннолетний житель Приморского края спровоцировал страшное ДТП

Сюжет
Авария
Во Владивостоке произошло страшная одиночная авария, которую спровоцировал юный приморец. После ДТП в больницу отправились несовершеннолетний рулевой и его пассажир.

В дальневосточной столице в районе Академгородка случилось дорожное происшествие. По данным аварийных комиссаров, несовершеннолетний рулевой кроссовера Toyota RAV4 не справился с управлением и слетел с проезжей части. После чего юный водитель наехал на камни и опрокинул машину.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. О других подробностях не сообщается.

Видео: autogarant_v.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что столкновение двух кроссоверов спровоцировало серьезное столпотворение в Спасске-Дальнем. Жители города предполагают, что всему виной самоуверенность автомобилистов и обледенелые улицы.

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