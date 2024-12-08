На радость жителям Приморья: порнофильмы доступны в онлайн-кинотеатрах России

В 2024 году почти 50 кинолент «для взрослых» получили удостоверения для показов (документ, дающий право на прокат (демонстрацию) фильма на территории РФ, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам — прим. ред.) в России, сообщает издание «Новые известия». Подписчики новых медиа шутят, что так чиновники хотят поспособствовать повышению рождаемости в стране. К слову, представители Минкульта ранее заявляли, что соответствующий документ выдается тем фильмам, которые соответствуют традиционным ценностям.