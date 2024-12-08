На радость жителям Приморья: порнофильмы доступны в онлайн-кинотеатрах России

Posted 8 декабря, 06:24
Published 8 декабря, 06:24
Modified 8 декабря, 06:48
Updated 8 декабря, 06:48
В 2024 году почти 50 кинолент «для взрослых» получили удостоверения для показов (документ, дающий право на прокат (демонстрацию) фильма на территории РФ, а также на его тиражирование и распространение, в том числе по кабельным или эфирным каналам — прим. ред.) в России, сообщает издание «Новые известия». Подписчики новых медиа шутят, что так чиновники хотят поспособствовать повышению рождаемости в стране. К слову, представители Минкульта ранее заявляли, что соответствующий документ выдается тем фильмам, которые соответствуют традиционным ценностям.
Таким образом, 48 эротических картин допущено к показу в отечественных онлайн-кинотеатрах. Более того, за два года профильное ведомство одобрило 145 кинолент данной тематики.
Скриншоты, сделанные на официальном портале Министерства культуры, подтверждают данную информацию. Шутками тут не пахнет.
Такое решение, судя по реакции некоторых режиссеров, обидело деятелей искусства. Например, Александр Сокуров, чьи ленты не попали в прокат из-за отказа в Минкульте, решил колко пошутить. Минувшим летом его работу «Солнце» не допустили в Министерстве культуры.
«Минкульт закрывает мои фильмы, а я, со своей стороны, разрешаю Минкульту все показывать. Пусть все показывают!» — добавил режиссер.
К слову, россияне, тоже с юмором отреагировали на эту новость. Некоторые даже связали данное решение с нестандартными методами улучшения демографической ситуации в стране. Мол, власти решили по всем фронтам напомнить о том, что в РФ 2024 год является Годом семьи. Местным жителям стоит со всей серьезностью подойти к росту деторождения.
Важно отметить, что среди чиновников нашлись и те, кто не одобрил решение Минкульта. Парламентарий Виталий Милонов негативно отнесся к списку одобренных кинолент с возрастным ограничением 18+. Более того, политик заявил, что в Минкульте нет места «извращенцам», которые одобрили показ этих фильмов.
Активисты, которые написали десятки заявлений в полицию на российских звезд в 2024 году, тоже не остались в стороне. Сейчас неравнодушные жители страны решили вновь привлечь правоохранительные органы в проверке злосчастного списка фильмов для взрослых.
Стоит отметить, что глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко рассказывал на Петербургском международном экономическом форуме об изменениях в критериях для выдачи прокатных удостоверений. На сегодняшний день нововведения вносятся, учитывая мнения представителей из комитета культуры, Совета Федерации и администрации президента. Также список разрешенных фильмов формируется из тех кинолент, которые соответствуют российским традиционным ценностям.