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Posted 8 декабря, 00:22

Published 8 декабря, 00:22

Modified 8 декабря, 00:25

Updated 8 декабря, 00:25

Мужчина планировал поджог торгового центра во Владивостоке

Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье

8 декабря 2024, 00:22
Фото: 1MI.

Мужчина планировал поджог торгового центра во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке произошел возмутительный инцидент — приморец едва не устроил пожар в магазине. По счастливой случайности злоумышленник не довел дело до конца.

Мужчина пытался поджечь магазин в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Борисенко неизвестный зашел в торговый зал с канистрой и вылил ее содержимое на стеллаж. После чего злоумышленник начал поджигать его, но не смог довести делаемое до конца.

Силовики нашли подозреваемого. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Стражами порядка установлено, что приморец состоит на учебе в специализированном медицинском учреждении.

«Проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожар охватил один из магазинов в Приморском крае. В помещении все уничтожено огнем.

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