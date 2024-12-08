Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье

Posted 8 декабря, 00:22
Published 8 декабря, 00:22
Modified 8 декабря, 00:25
Updated 8 декабря, 00:25
Мужчина пытался поджечь магазин в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Борисенко неизвестный зашел в торговый зал с канистрой и вылил ее содержимое на стеллаж. После чего злоумышленник начал поджигать его, но не смог довести делаемое до конца.
Силовики нашли подозреваемого. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Стражами порядка установлено, что приморец состоит на учебе в специализированном медицинском учреждении.
«Проверочные мероприятия продолжаются. По их результатам будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожар охватил один из магазинов в Приморском крае. В помещении все уничтожено огнем.