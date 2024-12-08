Облил стеллаж горючей жидкостью: торговый центр едва не вспыхнул в Приморье

Мужчина пытался поджечь магазин в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД. На Борисенко неизвестный зашел в торговый зал с канистрой и вылил ее содержимое на стеллаж. После чего злоумышленник начал поджигать его, но не смог довести делаемое до конца.