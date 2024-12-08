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Posted 8 декабря, 01:12

Published 8 декабря, 01:12

Modified 8 декабря, 01:14

Updated 8 декабря, 01:14

Арматура упала со стройки и повредила автомобиль в Приморье

Пробило насквозь: железный штырь упал со стройки во Владивостоке — видео

8 декабря 2024, 01:12
Фото: 1MI.

Арматура упала со стройки и повредила автомобиль в Приморье

Сюжет
Пожар
Во Владивостоке стройматериал слетел со строящегося здания. Арматура серьезно повредила транспорт, который оказался рядом в не самое подходящее время.

В дальневосточной столице на Новожилова произошел опасный инцидент. Припаркованный около стройки автомобиль стал жертвой арматуры, сообщают новые медиа.

Так, по словам очевидцам, в районе госпиталя Ветеранов владелец машины, мягко говоря, растерян. Пожилой мужчина не знает, как поступить. Свидетели происшествия посоветовали ему обратиться с видеокадрами в полицию. Ведь железный фрагмент угодил прямо в моторный отсек, — технические жидкости вытекли.

Видео: vdk_tiger_vladivostok25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экскаватор переехал ребенка на набережной во Владивостоке. Бригада медиков оказала первую помощь пострадавшей.

Экскаватор сбил ребенка на набережной во Владивостоке — фото
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