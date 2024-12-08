Пробило насквозь: железный штырь упал со стройки во Владивостоке — видео

Posted 8 декабря, 01:12
Published 8 декабря, 01:12
Modified 8 декабря, 01:14
Updated 8 декабря, 01:14
В дальневосточной столице на Новожилова произошел опасный инцидент. Припаркованный около стройки автомобиль стал жертвой арматуры, сообщают новые медиа.
Так, по словам очевидцам, в районе госпиталя Ветеранов владелец машины, мягко говоря, растерян. Пожилой мужчина не знает, как поступить. Свидетели происшествия посоветовали ему обратиться с видеокадрами в полицию. Ведь железный фрагмент угодил прямо в моторный отсек, — технические жидкости вытекли.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что экскаватор переехал ребенка на набережной во Владивостоке. Бригада медиков оказала первую помощь пострадавшей.