Пробило насквозь: железный штырь упал со стройки во Владивостоке — видео

Так, по словам очевидцам, в районе госпиталя Ветеранов владелец машины, мягко говоря, растерян. Пожилой мужчина не знает, как поступить. Свидетели происшествия посоветовали ему обратиться с видеокадрами в полицию. Ведь железный фрагмент угодил прямо в моторный отсек, — технические жидкости вытекли.