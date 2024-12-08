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Posted 8 декабря, 07:02

Published 8 декабря, 07:02

Modified 8 декабря, 07:04

Updated 8 декабря, 07:04

Тело ищут спасатели: трагедия на подледной рыбалке случилась в Приморье — видео

Тело ищут спасатели: трагедия на подледной рыбалке случилась в Приморье — видео

8 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Столица
В Приморском крае погиб рыбак, сообщают в соцсетях. Тело мужчины разыскивают спасатели.

В Шкотовском районе на реке Петровка произошло трагическое происшествие, сообщают новые медиа. Человек провалился под лед. На полузамерзшем водоеме виднеются бур и коробка, сообщил очевидец. В социальных сетях любителей зимней рыбалки призывают повременить с досугом, ведь лед еще тонкий.

Также, по словам автора видео, спасатели уже пытаются отыскать тело приморца. Действительно ли погиб рыбак — пока неизвестно.

Видео: trepangdv_exclusive.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаку в дальневосточной столице повезло больше. Бедолагу вытащили на сушу неравнодушные прохожие. Жуткий инцидент случился недалеко от станции Угольная.

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