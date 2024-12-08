Тело ищут спасатели: трагедия на подледной рыбалке случилась в Приморье — видео

Posted 8 декабря, 07:02
Published 8 декабря, 07:02
Modified 8 декабря, 07:04
Updated 8 декабря, 07:04
В Шкотовском районе на реке Петровка произошло трагическое происшествие, сообщают новые медиа. Человек провалился под лед. На полузамерзшем водоеме виднеются бур и коробка, сообщил очевидец. В социальных сетях любителей зимней рыбалки призывают повременить с досугом, ведь лед еще тонкий.
Также, по словам автора видео, спасатели уже пытаются отыскать тело приморца. Действительно ли погиб рыбак — пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что рыбаку в дальневосточной столице повезло больше. Бедолагу вытащили на сушу неравнодушные прохожие. Жуткий инцидент случился недалеко от станции Угольная.