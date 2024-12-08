Центр стоит: ДТП спровоцировало пробку в одном из городов Приморья — видео

Posted 8 декабря, 03:30
Published 8 декабря, 03:30
Modified 8 декабря, 03:32
Updated 8 декабря, 03:32
Прокуратура заинтересовалась обслуживанием дорог в Спасске-Дальнем после снегопадов. В муниципалитете автомобилисты страдают из-за обледенелых участков на улицах.
К слову, некоторые водители еще не привыкли к приходу зимы. Так, столкновение двух кроссоверов на Советской поставило «колом» путь к центру города. Огромная пробка, которая является редкостью для маленького населенного пункта, сковала одну из основных улиц Спасска-Дальнего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий затор образовался в дальневосточной столице из-за аварии с участием большегруза.