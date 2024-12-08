Центр стоит: ДТП спровоцировало пробку в одном из городов Приморья — видео

К слову, некоторые водители еще не привыкли к приходу зимы. Так, столкновение двух кроссоверов на Советской поставило «колом» путь к центру города. Огромная пробка, которая является редкостью для маленького населенного пункта, сковала одну из основных улиц Спасска-Дальнего.