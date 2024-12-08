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Posted 8 декабря, 03:30

Published 8 декабря, 03:30

Modified 8 декабря, 03:32

Updated 8 декабря, 03:32

Серьезный затор осложняет движение в одном из муниципалитетов Приморского края

Центр стоит: ДТП спровоцировало пробку в одном из городов Приморья — видео

8 декабря 2024, 03:30
Фото: vostokmedia.com.

Серьезный затор осложняет движение в одном из муниципалитетов Приморского края

Сюжет
Снегопад
Гололед негативно сказался на дорожной обстановке Приморского края. Некоторые рулевые оказались не готовы к испытаниям в виде льда на улицах.

Прокуратура заинтересовалась обслуживанием дорог в Спасске-Дальнем после снегопадов. В муниципалитете автомобилисты страдают из-за обледенелых участков на улицах.

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К слову, некоторые водители еще не привыкли к приходу зимы. Так, столкновение двух кроссоверов на Советской поставило «колом» путь к центру города. Огромная пробка, которая является редкостью для маленького населенного пункта, сковала одну из основных улиц Спасска-Дальнего.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий затор образовался в дальневосточной столице из-за аварии с участием большегруза.

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