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Posted 8 декабря, 05:07

Published 8 декабря, 05:07

Modified 8 декабря, 06:14

Updated 8 декабря, 06:14

Выяснена новая информация об аварии с участием ребенка во Владивостоке

В тайне от родителей: появились подробности ДТП с участием подростка в Приморье

8 декабря 2024, 05:07
Фото: prim_police.

Выяснена новая информация об аварии с участием ребенка во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Малолетний рулевой спровоцировал одиночное дорожное происшествие во Владивостоке. В результате инцидента двое детей попали в больницу.

Страшная авария случилась в дальневосточной столице. Оказалось, за рулем кроссовера сидел несовершеннолетний водитель. Пресс-служба регионального Управления МВД поделились подробностями происшествия.

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12-летний мальчик управлял Toyota RAV4, двигаясь на Мусорского в сторону Чапаева, однако не справился с управлением, после чего наехал на бордюрный камень и опрокинул машину.

В результате происшествия пострадал юный водитель и его 11-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы.

Предварительно установлено, что школьник взял ключи от автомобиля в тайне от родителей и отправился кататься по городу со своим другом. По факту данного происшествия возбудили административное дело: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также административная ответственность грозит родителям мальчика за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.

«По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Приморцы тоже отреагировали на произошедший инцидент.

«Такое ощущение, что у нынешней молодежи чувство страха отсутствует»
«У родителей, наверное, и злость, и страх за ребенка»;
«Здоровья парням, а родителям терпения».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП на главной улице Спасска-Дальнего спровоцировало серьезный затор в сторону центра.

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