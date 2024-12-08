В тайне от родителей: появились подробности ДТП с участием подростка в Приморье

Предварительно установлено, что школьник взял ключи от автомобиля в тайне от родителей и отправился кататься по городу со своим другом. По факту данного происшествия возбудили административное дело: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также административная ответственность грозит родителям мальчика за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.