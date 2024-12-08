В тайне от родителей: появились подробности ДТП с участием подростка в Приморье

Posted 8 декабря, 05:07
Published 8 декабря, 05:07
Modified 8 декабря, 06:14
Updated 8 декабря, 06:14
Страшная авария случилась в дальневосточной столице. Оказалось, за рулем кроссовера сидел несовершеннолетний водитель. Пресс-служба регионального Управления МВД поделились подробностями происшествия.
12-летний мальчик управлял Toyota RAV4, двигаясь на Мусорского в сторону Чапаева, однако не справился с управлением, после чего наехал на бордюрный камень и опрокинул машину.
В результате происшествия пострадал юный водитель и его 11-летний пассажир. Оба подростка госпитализированы.
Предварительно установлено, что школьник взял ключи от автомобиля в тайне от родителей и отправился кататься по городу со своим другом. По факту данного происшествия возбудили административное дело: нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Также административная ответственность грозит родителям мальчика за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию сына.
«По результатам проверок будет принято решение в соответствии с законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.
Приморцы тоже отреагировали на произошедший инцидент.
«Такое ощущение, что у нынешней молодежи чувство страха отсутствует»
«У родителей, наверное, и злость, и страх за ребенка»;
«Здоровья парням, а родителям терпения».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ДТП на главной улице Спасска-Дальнего спровоцировало серьезный затор в сторону центра.