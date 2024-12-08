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Posted 8 декабря, 00:17

Published 8 декабря, 00:17

Modified 8 декабря, 00:19

Updated 8 декабря, 00:19

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Приморье

«Зад» уничтожен: авария с участием автобуса случилась во Владивостоке — фото

8 декабря 2024, 00:17
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Приморье

Сюжет
Автобус
Во Владивостоке произошла неудачная «дележка» полосы на дороге. Кто виноват в уничтожении багажника легковушки? — пока остается загадкой.

В дальневосточной столице неподалеку от остановки Фарфоровый завод случилось дорожное происшествие с участием седана и маршрутного автобуса. Судя по кадрам, крупногабаритный транспорт врезался в легковушку, однако как такое произошло — неизвестно.

Но багажник «Ниссана» изувечило целиком и полностью. О пострадавших не сообщается.

Фото: vostokmedia.com

Некоторые приморцы предполагают, что авария могла произойти из-за того, что водитель легковой машины парковался, а рулевой автобуса наоборот отъезжал. Тем не менее, истинную причину выяснят правоохранители.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилист уснул за рулем и перевернул свою «железную ласточку» во Владивостоке. Транспорт получил механические повреждения, о состоянии водителя пока не сообщается.

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