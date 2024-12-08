«Зад» уничтожен: авария с участием автобуса случилась во Владивостоке — фото

Posted 8 декабря, 00:17
Published 8 декабря, 00:17
Modified 8 декабря, 00:19
Updated 8 декабря, 00:19
В дальневосточной столице неподалеку от остановки Фарфоровый завод случилось дорожное происшествие с участием седана и маршрутного автобуса. Судя по кадрам, крупногабаритный транспорт врезался в легковушку, однако как такое произошло — неизвестно.
Но багажник «Ниссана» изувечило целиком и полностью. О пострадавших не сообщается.
Некоторые приморцы предполагают, что авария могла произойти из-за того, что водитель легковой машины парковался, а рулевой автобуса наоборот отъезжал. Тем не менее, истинную причину выяснят правоохранители.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как автомобилист уснул за рулем и перевернул свою «железную ласточку» во Владивостоке. Транспорт получил механические повреждения, о состоянии водителя пока не сообщается.