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Posted 9 декабря, 03:26

Published 9 декабря, 03:26

Modified 9 декабря, 03:28

Updated 9 декабря, 03:28

Премьерой двух балетов начнётся новый год на Приморской сцене Мариинского театра

А вы приглашены на свадебку? Гулять так гулять — решили во Владивостоке

9 декабря 2024, 03:26
Фото: Михаил Вильчук. Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

Премьерой двух балетов начнётся новый год на Приморской сцене Мариинского театра

Сюжет
Премьера
Первыми премьерами 2025 года на Приморской сцене Мариинского театра станут два одноактных балета Игоря Стравинского. Заглянем на «Свадебку» (12+) и пошалим вместе с «Петрушкой» (12+)?

В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: премьера одноактных балетов «Свадебка» (12+) и «Петрушка» (12+) Игоря Стравинского состоится 30 и 31 января и 1 февраля 2025 года. Два балета — в один вечер!

— «Свадебку» Игорь Стравинский писал более десяти лет и создавал на основе подлинных песен, которые сопровождали венчальный обряд в русских деревнях, — рассказали в театре. — А хореограф Бронислава Нижинская создала удивительную и уникальную постановку: каждый артист спектакля посредством движения сливается с целым, где Жених и Невеста — лишь части общего ансамбля.

В спектакле, который увидят зрители Приморского края, сохранены и хореография, и костюмы, выполненные в простой двуцветной гамме, и нарочитая бесстрастность исполнителей. Все так, как в 1923 году, когда балет произвел просто фурор.

Фото: Михаил Вильчук. Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра

А «Петрушку» Игорь Стравинский написал для знаменитых дягилевских «Сезонов» в Париже. Поставил его в 1911 году Михаил Фокин. Это атмосфера городских ярмарок и балаганов, это выразительность движения и «говорящий» характере пластики.

Сейчас артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра ведут активные репетиции под руководством педагогов из Санкт-Петербурга. Балеты обещают стать изюминкой репертуара нашей Мариинки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто в нашей Мариинке может спокойно прошагать пешком по небу.

Пешком по небу с вёдрами краски — кому по плечу такое во Владивостоке?
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#Новости#Культура#Владивосток#Премьера#Приморская сцена Мариинского театра#Приморский край
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