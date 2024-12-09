А вы приглашены на свадебку? Гулять так гулять — решили во Владивостоке

Posted 9 декабря, 03:26
Published 9 декабря, 03:26
Modified 9 декабря, 03:28
Updated 9 декабря, 03:28
В пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра сообщили: премьера одноактных балетов «Свадебка» (12+) и «Петрушка» (12+) Игоря Стравинского состоится 30 и 31 января и 1 февраля 2025 года. Два балета — в один вечер!
— «Свадебку» Игорь Стравинский писал более десяти лет и создавал на основе подлинных песен, которые сопровождали венчальный обряд в русских деревнях, — рассказали в театре. — А хореограф Бронислава Нижинская создала удивительную и уникальную постановку: каждый артист спектакля посредством движения сливается с целым, где Жених и Невеста — лишь части общего ансамбля.
В спектакле, который увидят зрители Приморского края, сохранены и хореография, и костюмы, выполненные в простой двуцветной гамме, и нарочитая бесстрастность исполнителей. Все так, как в 1923 году, когда балет произвел просто фурор.
А «Петрушку» Игорь Стравинский написал для знаменитых дягилевских «Сезонов» в Париже. Поставил его в 1911 году Михаил Фокин. Это атмосфера городских ярмарок и балаганов, это выразительность движения и «говорящий» характере пластики.
Сейчас артисты балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра ведут активные репетиции под руководством педагогов из Санкт-Петербурга. Балеты обещают стать изюминкой репертуара нашей Мариинки.
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