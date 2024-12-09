Автомобилист «раскрошил» свою машину в ДТП с грузовиком в Приморье — видео

В дальневосточной столице на перекрестке Выселковой и Русской случилось спорное дорожное происшествие. Автомобилист на универсале, ожидающий удобного момента для выезда на главную дорогу, внезапно решил ускориться и врезался в грузовик, который двигался с преимуществом.