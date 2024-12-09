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Posted 9 декабря, 07:30

Published 9 декабря, 07:30

Modified 9 декабря, 07:32

Updated 9 декабря, 07:32

Автомобиль серьезно пострадал в аварии на перекрестке во Владивостоке

Автомобилист «раскрошил» свою машину в ДТП с грузовиком в Приморье — видео

9 декабря 2024, 07:30
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль серьезно пострадал в аварии на перекрестке во Владивостоке

Сюжет
Мошенник
Во Владивостоке произошло странное столкновение на дороге. Горе-водитель решился на маневр и уничтожил перед своей железной «ласточки».

В дальневосточной столице на перекрестке Выселковой и Русской случилось спорное дорожное происшествие. Автомобилист на универсале, ожидающий удобного момента для выезда на главную дорогу, внезапно решил ускориться и врезался в грузовик, который двигался с преимуществом.

Некоторые подписчики социальных сетей предположили, что рулевой легковушки спровоцировал подставное ДТП. Однако загвоздка в том, что он является виновником столкновения. Поэтому львиная доля комментаторов решила, что водитель просто-напросто невнимательный человек.

Видео: DPS_VL.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ушлый мошенник обогатился на полтора миллиона рублей на автоподставах во Владивостоке. Он проворачивал аферы больше года, но попался.

Мошенник заработал 1,5 млн рублей на автоподставах во Владивостоке, но попался
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Социальные сети#Мошенник#Приморский край#Дорожное происшествие
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