Автомобилист «раскрошил» свою машину в ДТП с грузовиком в Приморье — видео

Posted 9 декабря, 07:30
Published 9 декабря, 07:30
Modified 9 декабря, 07:32
Updated 9 декабря, 07:32
В дальневосточной столице на перекрестке Выселковой и Русской случилось спорное дорожное происшествие. Автомобилист на универсале, ожидающий удобного момента для выезда на главную дорогу, внезапно решил ускориться и врезался в грузовик, который двигался с преимуществом.
Некоторые подписчики социальных сетей предположили, что рулевой легковушки спровоцировал подставное ДТП. Однако загвоздка в том, что он является виновником столкновения. Поэтому львиная доля комментаторов решила, что водитель просто-напросто невнимательный человек.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ушлый мошенник обогатился на полтора миллиона рублей на автоподставах во Владивостоке. Он проворачивал аферы больше года, но попался.