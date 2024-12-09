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Posted 9 декабря, 11:06

Published 9 декабря, 11:06

Modified 13 декабря, 10:09

Updated 13 декабря, 10:09

Более 150 жителей Хабаровского края стали участниками Недели инклюзивного туризма

Более 150 жителей Хабаровского края стали участниками Недели инклюзивного туризма

9 декабря 2024, 11:06
Фото: АНО «ТИЦ».
Неделя инклюзивного туризма завершилась в Хабаровске. Ее участниками стали более 150 жителей края с особенностями здоровья.

Акция была организована в рамках Международного дня инвалидов краевым министерством туризма региона и туристским информационным центром при поддержке компаний туристической индустрии, гостеприимства и учреждений культуры. Как отметили в профильном ведомстве, проект реализуется уже второй год подряд, при формировании программы учитываются пожелания ассоциаций инвалидов.

Одним из первых мероприятий Недели стала презентация туристического пособия «Прикоснись к Хабаровскому краю» в Хабаровской краевой специализированной библиотеке. Это издание направлено на расширение возможностей путешествий для слепых и слабовидящих людей и их знаний о семи знаковых достопримечательностях нашего региона. Всего создано 100 экземпляров, которые будут направлены в специализированные библиотеки по всей стране. Один экземпляр также передан в краевой визит-центр «Амурский утес».

— Проведение такого социально значимого проекта было бы невозможно без искреннего желания партнеров. Учреждения и организации провели экскурсии на безвозмездной основе, и мы признательны им за поддержку. Каждое мероприятие было тщательно продумано и адаптировано с учетом пожеланий ассоциаций инвалидов, чтобы обеспечить максимальный комфорт для участников, — рассказали в министерстве туризма края.

В рамках Недели дети и взрослые с особенностями здоровья смогли посетить зоосад, предприятия по производству соков и деревянных изделий, детскую библиотеку им. Наволочкина, познакомиться с экспонатами военного и художественного музеев, а также принять участие в интерактивном проекте «Голос внутри» и экскурсии по галактикам с астрономическим движением «РевваАстро».

— В визит-центре «Амурский утес» мы посмотрели фильм про слепую хабаровскую художницу и лекцию по астрономии. Через микроскоп смотрели на метеорит, потом в телескоп — на Луну. Все очень интересно и познавательно. Такие проекты и познавательные встречи очень нужны и важны, мы всегда готовы поддержать мероприятия по развитию инклюзивного туризма, — отметила представитель региональной организации ВОРДИ края Наталья Чех.
#Хабаровский край
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