Более 150 жителей Хабаровского края стали участниками Недели инклюзивного туризма

Posted 9 декабря, 11:06
Published 9 декабря, 11:06
Modified 13 декабря, 10:09
Updated 13 декабря, 10:09
Акция была организована в рамках Международного дня инвалидов краевым министерством туризма региона и туристским информационным центром при поддержке компаний туристической индустрии, гостеприимства и учреждений культуры. Как отметили в профильном ведомстве, проект реализуется уже второй год подряд, при формировании программы учитываются пожелания ассоциаций инвалидов.
Одним из первых мероприятий Недели стала презентация туристического пособия «Прикоснись к Хабаровскому краю» в Хабаровской краевой специализированной библиотеке. Это издание направлено на расширение возможностей путешествий для слепых и слабовидящих людей и их знаний о семи знаковых достопримечательностях нашего региона. Всего создано 100 экземпляров, которые будут направлены в специализированные библиотеки по всей стране. Один экземпляр также передан в краевой визит-центр «Амурский утес».
— Проведение такого социально значимого проекта было бы невозможно без искреннего желания партнеров. Учреждения и организации провели экскурсии на безвозмездной основе, и мы признательны им за поддержку. Каждое мероприятие было тщательно продумано и адаптировано с учетом пожеланий ассоциаций инвалидов, чтобы обеспечить максимальный комфорт для участников, — рассказали в министерстве туризма края.
В рамках Недели дети и взрослые с особенностями здоровья смогли посетить зоосад, предприятия по производству соков и деревянных изделий, детскую библиотеку им. Наволочкина, познакомиться с экспонатами военного и художественного музеев, а также принять участие в интерактивном проекте «Голос внутри» и экскурсии по галактикам с астрономическим движением «РевваАстро».
— В визит-центре «Амурский утес» мы посмотрели фильм про слепую хабаровскую художницу и лекцию по астрономии. Через микроскоп смотрели на метеорит, потом в телескоп — на Луну. Все очень интересно и познавательно. Такие проекты и познавательные встречи очень нужны и важны, мы всегда готовы поддержать мероприятия по развитию инклюзивного туризма, — отметила представитель региональной организации ВОРДИ края Наталья Чех.