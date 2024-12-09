Более 150 жителей Хабаровского края стали участниками Недели инклюзивного туризма

Одним из первых мероприятий Недели стала презентация туристического пособия «Прикоснись к Хабаровскому краю» в Хабаровской краевой специализированной библиотеке. Это издание направлено на расширение возможностей путешествий для слепых и слабовидящих людей и их знаний о семи знаковых достопримечательностях нашего региона. Всего создано 100 экземпляров, которые будут направлены в специализированные библиотеки по всей стране. Один экземпляр также передан в краевой визит-центр «Амурский утес».