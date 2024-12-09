Ефимов: В Москве идет подготовка к строительству станции метрополитена «ЗИЛ»

Posted 9 декабря, 17:37
Published 9 декабря, 17:37
Modified 9 декабря, 17:38
Updated 9 декабря, 17:38
Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время на станции «ЗИЛ» запланированной Бирюлевской линии метро из строительной зоны выносят инженерные сети. Ведется подготовка территории к ключевым этапам реализации проекта. На том участке, где станции Бирюлевской линии будут примыкать к Троицкой, специалисты устраивают ограждающие конструкции котлована. В рамках проекта «ЗИЛ» будет построена в формате станции метро мелкого заложения, островного типа, с платформой, расположенной по центру и путями по бокам.
Как сообщает mos.ru, новую станцию «ЗИЛ» возведут на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских. Одноименные остановки будут конечными для Троицкой и Бирюлевской веток столичного метрополитена.
По словам руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василия Десяткова, городской вокзал, образованный станциями «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий и платформой Московского центрального кольца, позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей стремительно развивающегося района на юге столицы. Пересадка пассажиров одной станции метро на другую будет осуществляться через общий комфортный вестибюль, который расположится поблизости к входу в парк «Тюфелева роща» — на пересечении проспекта Лихачева и улицы Лисицкого.
Бирюлевская линия метро проляжет по обширной территории — начиная с активно застраиваемого участка бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» и заканчивая районами Западное и Восточное Бирюлево. Благодаря данному проекту повысится качество транспортного обслуживания в таких районах, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, а также Восточное и Западное Бирюлево. В составе новой линии метрополитена в столице появится 10 новых современных станций.
Согласно данным, ранее представленным мэром Москвы Сергеем Собяниным в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24», на территории запланированной Бирюлевской линии метрополитена сейчас активно идет работа по подготовке к строительству.