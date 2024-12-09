Ефимов: В Москве идет подготовка к строительству станции метрополитена «ЗИЛ»

Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время на станции «ЗИЛ» запланированной Бирюлевской линии метро из строительной зоны выносят инженерные сети. Ведется подготовка территории к ключевым этапам реализации проекта. На том участке, где станции Бирюлевской линии будут примыкать к Троицкой, специалисты устраивают ограждающие конструкции котлована. В рамках проекта «ЗИЛ» будет построена в формате станции метро мелкого заложения, островного типа, с платформой, расположенной по центру и путями по бокам.