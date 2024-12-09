vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря, 10:17

Published 9 декабря, 10:17

Modified 9 декабря, 10:19

Updated 9 декабря, 10:19

Конструкция под праздничную ель возвышается над главной площадью Владивостока

Голая стоит на главной площади: что происходит в центре Владивостока — фото

9 декабря 2024, 10:17
Фото: vostokmedia.com.

Конструкция под праздничную ель возвышается над главной площадью Владивостока

Сюжет
Новый год
Праздничную ель установили на главной площади Владивостока. Конструкция без веток уже возвышается на двадцать метров над землей. Специалистам предстоит прикрепить ветки и нарядить праздничную ель.

Новогодняя елка уже стоит на главной площади Владивостока. Пока ель голая: основание конструкции уже полностью собрано, но установить ветки и нарядить ее еще предстоит.

Фото: vostokmedia.com

На центральной площади города устанавливают 20-метровую ёлку, а также разравнивают площадку под большой каток и 39-метровую горку. Площадь украсят в том числе и световыми фигурами, концепция праздника будет связана с русскими сказками.

Фото: vostokmedia.com

Кроме того, на площади организуют тематические зоны и фотозоны, а также установят праздничную подсветку.

Само празднование будет масштабным. Новогодний концерт начнётся 31 декабря в 18:00. Для тех, кто решит отметить Новый год на площади, в 23:55 будут транслировать поздравление президента на большом экране.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья красиво напомнили о приближении Нового года.

Праздник близко: о предновогоднем ажиотаже красиво напомнили в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Елка за 100 тысяч — не предел: пугающе дорогие украшения продают во ВладивостокеЭкскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видеоПраздник уже здесь: поезд Деда Мороза прибыл в Приморский край — фото, видео
#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Концерт#Приморский край#Президент#Приморье#Елка#Фотозоны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика