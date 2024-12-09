Голая стоит на главной площади: что происходит в центре Владивостока — фото

Posted 9 декабря, 10:17
Published 9 декабря, 10:17
Modified 9 декабря, 10:19
Updated 9 декабря, 10:19
Новогодняя елка уже стоит на главной площади Владивостока. Пока ель голая: основание конструкции уже полностью собрано, но установить ветки и нарядить ее еще предстоит.
На центральной площади города устанавливают 20-метровую ёлку, а также разравнивают площадку под большой каток и 39-метровую горку. Площадь украсят в том числе и световыми фигурами, концепция праздника будет связана с русскими сказками.
Кроме того, на площади организуют тематические зоны и фотозоны, а также установят праздничную подсветку.
Само празднование будет масштабным. Новогодний концерт начнётся 31 декабря в 18:00. Для тех, кто решит отметить Новый год на площади, в 23:55 будут транслировать поздравление президента на большом экране.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жителям Приморья красиво напомнили о приближении Нового года.