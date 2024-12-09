Ходит между домов? Конфликтного тигра ищет охотнадзор в Приморье

Posted 9 декабря, 08:35
Published 9 декабря, 08:35
Modified 9 декабря, 08:37
Updated 9 декабря, 08:37
Специалисты «Земли леопарда» совместно с охотнадзором Приморского края работают над отловом конфликтных амурских тигров в Хасанском муниципальном округе.
3 декабря в селе Барабаш заметили взрослого самца тигра, который нападал на собак. Для отпугивания хищника используют светошумовые средства.
Специалисты наблюдают за ситуацией, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о мерах предосторожности.
Не исключено изъятие тигра из дикой природы, так как его выход к селу может быть знаком о проблемах со здоровьем.
Работа также ведется в селе Андреевка, специалисты получили разрешение на отлов двух особей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который прогуливался между жилых домов в Приморском крае.