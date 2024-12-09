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Posted 9 декабря, 08:35

Published 9 декабря, 08:35

Modified 9 декабря, 08:37

Updated 9 декабря, 08:37

Тигра, который бродил по поселку, ищут в Приморском крае

Ходит между домов? Конфликтного тигра ищет охотнадзор в Приморье

9 декабря 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney.

Тигра, который бродил по поселку, ищут в Приморском крае

Сюжет
Тигр
В Барабаше Хасанского округа Приморья ищут конфликтного тигра. Хищник забрел в село и нападал на собак. Еще двух полосатых ищут в Андреевке.

Специалисты «Земли леопарда» совместно с охотнадзором Приморского края работают над отловом конфликтных амурских тигров в Хасанском муниципальном округе.

3 декабря в селе Барабаш заметили взрослого самца тигра, который нападал на собак. Для отпугивания хищника используют светошумовые средства.

Специалисты наблюдают за ситуацией, организуют профилактические мероприятия и информируют местных жителей о мерах предосторожности.

Не исключено изъятие тигра из дикой природы, так как его выход к селу может быть знаком о проблемах со здоровьем.

Работа также ведется в селе Андреевка, специалисты получили разрешение на отлов двух особей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о хищнике, который прогуливался между жилых домов в Приморском крае.

Дом присматривал? — огромный хищник прогулялся мимо домов среди бела дня в Приморье
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