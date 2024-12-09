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Posted 9 декабря, 03:56

Published 9 декабря, 03:56

Modified 9 декабря, 03:56

Updated 9 декабря, 03:56

Холоднее обычного: чего ожидать от погоды в Приморье в декабре 2024 года?

Холоднее обычного: чего ожидать от погоды в Приморье в декабре 2024 года?

9 декабря 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney.
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Погода
В декабре 2024 года в Приморье ожидается более холодная погода, чем обычно. По прогнозам специалистов «Примгидромета», температура воздуха будет ниже многолетних средних показателей, а количество осадков превысит норму на большей территории региона.

Пожалуй, никто так не любит обсуждать погоду, как жители Приморья. В 2024 году декабрь обещает принести немало поводов для таких бесед: синоптики прогнозируют аномально холодный месяц. На большей части территории края ожидаются морозы и повышенное количество осадков. Специалисты «Примгидромета» поделились своим прогнозом на первый месяц зимы.

Прогноз температуры

Средняя температура воздуха в декабре, согласно предварительным данным «Примгидромета», будет варьироваться от -13 до -18°C. На севере Приморья температура может опускаться до -20…-22°C, а на побережье — до -8…-12°C.

Это ниже средних многолетних значений на 1-3°C, что говорит о пониженном температурном фоне в сравнении с ранее зарегистрированными показателями.

Особенно заметно похолодание будет по сравнению с ноябрем, когда температура обычно держится на 7-10 градусов выше.

Осадки и другие погодные явления: пойдет ли снег во Владивостоке?

По данным синоптиков, количество осадков в декабре будет соответствовать средним значениям, а возможно и превышать их, за исключением некоторых западных районов, где осадков ожидается меньше.

В центральных и восточных районах Приморья снега будет больше, чем обычно. Исторически декабрь — это не только время холодов, но и зимних стихий. Так, в 1954 году в Приморье выпало до 100 мм осадков за месяц, что стало рекордным показателем.

Тем временем, пока что погодные сервисы показывают, что во Владивостоке ожидается всего 1 снежный день, и то с малым количеством осадков. По прогнозу weather.rambler и «Яндекс Погоды», снег пойдет только 22 декабря.

Фото: weather.rambler.ru

Так, за месяц здесь ожидается около 17 мм осадков, что составляет 4% годовой нормы. Среднемесячная температура обычно колеблется от -12°C до 0°C.

В декабре 2023 года во Владивостоке температура колебалась от -22°C до +5°C.

Облачность и осадки:

• Солнечные дни: 10 (32%)

• Облачные дни: 22 (71%)

• Дни с осадками: 9 (29%)

В целом, декабрь был преимущественно облачным, с периодическими осадками. Снежных дней было куда больше.

Ожидаемая погода в начале декабря — прогноз на эту неделю

В начале недели в Приморском крае ожидается относительно стабильная погода. Небольшой снег прогнозируется лишь в среду, а до этого времени жителям региона придется защищаться от сильного ветра, сообщает Примгидромет.

Сегодня, 9 декабря, в Приморье не предсказываются осадки. Синоптики ожидают умеренный северо-западный ветер с порывами до 14 м/с. Температура воздуха в крае будет колебаться от -5 до -10 °C, на юге и побережье ожидается более теплый климат — от -2 до 3 °C.

Ночью на вторник ветер утихнет, но на северо-востоке региона температура может опуститься до -30 °C. На побережье ожидается -7…-12 °C, а в большинстве районов — от -14 до -19 °C.

10 декабря также не предсказываются осадки. Ветер останется на уровне понедельника — от 6 до 11 м/с с отдельными порывами до 14 м/с. Температура составит от -3 до -8 °C, на юге и побережье — от -2 до 3 °C.

Ночь на среду принесет морозы до -15…-20 °C, на северо-востоке — до -30 °C, а на побережье — от -6 до -11 °C. Вероятность снега составит 60%, также ожидаются порывы ветра до 20 м/с, что приближается к штормовым условиям и затрудняет передвижение по улице. 11 декабря в Приморье продолжится небольшой снег и сильный ветер, температура будет варьироваться от -6 до -11 °C, на юге и побережье — от -4 до 1 °C.

Самая холодная ночь ожидается с среды на четверг, когда температура в регионе может упасть до -26…-31 °C, местами — до -7…-12 °C, а порывы ветра будут близки к штормовым. Синоптики обещают небольшой снег с вероятностью 40%.

12 декабря сохранится северо-западный ветер с сильными порывами до 20 м/с и небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться около -7…-12 °C, местами поднимется до -1 °C.

Аномальный холод и возможные снежные сюрпризы от природы потребуют особого внимания к одежде и готовности к холодным дням. Однако, как показывает практика, после суровой зимы нас всегда ждет весна.

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