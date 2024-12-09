Холоднее обычного: чего ожидать от погоды в Приморье в декабре 2024 года?

Ночь на среду принесет морозы до -15…-20 °C, на северо-востоке — до -30 °C, а на побережье — от -6 до -11 °C. Вероятность снега составит 60%, также ожидаются порывы ветра до 20 м/с, что приближается к штормовым условиям и затрудняет передвижение по улице. 11 декабря в Приморье продолжится небольшой снег и сильный ветер, температура будет варьироваться от -6 до -11 °C, на юге и побережье — от -4 до 1 °C.